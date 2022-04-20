Bayram öncesi tatlı imalathanelerine sıkı denetim

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla kent genelindeki pasta ve tatlı imalathanelerinde denetim yaptı.

Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Ramazan ayı ve yaklaşan bayram dolayısıyla, vatandaşların yoğun şekilde rağbet gösterdiği tatlı imalatı yapan işyerlerini denetledi.

Tatlıcılar sitesinde bulunan imalathanelerde denetim yapan ekipler, tatlıların üretim aşaması, çalışanların maske, kılık kıyafeti, depoların hijyenik durumu, depoda bulunan gıda maddelerinin son kullanma tarihleri ve tatlılarda şeker yerine glikoz kullanılıp kullanılmadığını da kontrol etti. Ekipler, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için işyerlerini uyardı ve vatandaşların sağlığını tehlikeye atarak mevzuat dışı üretim yapan işyerleri hakkında cezai işlem uyguladı.



Vatandaşlara uyarı

Gıda kontrol ekipleri, bayram öncesi satışı yüksek olan et ve et ürünleri, şekerleme ile tatlı alımı konusunda vatandaşları uyardı. Ekipler, bu tür ürünleri bildikleri, güvendikleri yerlerden almalarını ve ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol ederek alışveriş yapmalarını önerdi.

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı ve bayramı boyunca denetimlerine 4 merkez ilçede ara vermeden devam edeceği belirtildi.

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