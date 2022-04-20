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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağlar’da metruk yapıların yıkımları talep üzerine devam ediyor

İHA

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun mahalle ziyaretlerinde vatandaşlar tarafından talep edilen metruk yapıların yıkımı, belediyenin yapı kontrol ekipleri tarafından programa alınarak aşamalı olarak gerçekleştiriliyor.

Bağlar’da metruk yapıların yıkımları talep üzerine devam ediyor

Diyarbakır’ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun mahalle ziyaretlerinde vatandaşlar tarafından talep edilen metruk yapıların yıkımı, belediyenin yapı kontrol ekipleri tarafından programa alınarak aşamalı olarak gerçekleştiriliyor.
Uzun süre malikleri tarafından kullanılmadıkları için madde bağımlıları ve zararlı alışkanlıkların pençesine düşen kişilerin meskeni haline gelerek çevrede yaşayan vatandaşlar için tehlike oluşturan metruk yapıların yıkım çalışmaları Bağlar Belediyesi’nce yerine getirilmeye devam ediliyor.
Son üç yılda 410 metruk yapıyı ortadan kaldıran belediyenin yapı kontrol ekipleri, son olarak Fatih Mahallesi’nde 1,Yunus Emre Mahallesi’nde 2,Muradiye Mahallesi’nde 2 ve Şeyh Şamil Mahallesi’nde 1 olmak üzere harabeye dönüşen 6 yapının yıkımını tamamlayarak çevre için güvenli hale getirdi.
Metruk yapıların yıkımı konusunda ilçe tarihinin en büyük başarısını ortaya koyduklarının altını çizen Başkan Beyoğlu, ”Vatandaşlarımız için tehlike arz eden çok sayıda yapı var. Hepsini kısa zamanda temizlemek mümkün değil. Bunun bir prosedürü ve yasal süreci var. Birçoğu uzun yıllar terk edilmiş. Biz yine de en hızlı şekilde karar alarak harekete geçiyoruz. Çevrede yaşayan halkımız mağdur olmasın diye ne gerekiyorsa yapıyoruz. Eski Bağlar bölgesi geçmişten kaynaklanan çarpık yapılaşma ve kentleşme konusunda Diyarbakır’ın en sorunlu bölgesi. Bunun önüne geçmek için tüm imkanlarımızla işin üstesinden gelmeye gayret ediyoruz” dedi.

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