Bağlar Belediyesi yılın ilk asfaltını döktü

Diyarbakır’ın AK Partili Bağlar Belediyesi, 2022 yılının ilk asfalt çalışmasını yeni yapılaşmanın hızla arttığı Türkiye’nin en büyük mahallesi Bağcılar’da gerçekleştirdi.

Karacadağ eteklerinde 2019 yılında oluşturduğu asfalt plenti ve taş kırma eleme tesisinde Karacadağ bazalt taşından ürettiği asfalt malzemeleriyle son üç yılda ilçede hizmet seferberliği yürüten Bağlar Belediyesi, havaların ısınmasıyla 2022 yılı için de asfaltlama sezonunu açtı. İlk asfaltlama çalışması Bağcılar Mahallesi 1216.Sokakta gerçekleştirildi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun da yerinde takip ettiği çalışmada, bin 200 ton asfalt serimi yapılarak sokak baştanbaşa ulaşım için elverişli hale getirildi.

Asfalt üretiminde kendine yeten belediye olmakla beraber talep eden diğer kurumlara da destek olduklarını belirten Başkanı Beyoğlu, havaların ısınmasından sonra başladıkları hizmet seferberliğinin temposunu önümüzdeki günlerde artırarak sürdürmeyi amaçladıklarını söyledi. Beyoğlu, “Havaların ısınmasından sonra yılın ilk asfaltlama çalışmasını gerçekleştirdik. Son üç yılda yaptığımız hizmet seferberliğiyle Bağlar’ımızı yaşanılabilir hale getirdik. Bu yıl da Allah’ın izniyle tüm imkanlarımızı değerlendirerek halkımızın layık olduğu hizmetleri kazandıracağız ” dedi.

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