Bakan Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerle iftarda buluştu (2)

BAKAN SOYLU, GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ
Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerle iftar yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ardından gençlerle bir araya geldi. Sur ilçesinde bulunan Tarihi On Gözlü Köprü yerleşkesinde 'Nesilden Nesile Tecrübe Konuşuyor' isimli toplantıda gençlerle buluşan Bakan Soylu'ya yardımcısı Muhterem İnce, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Milletvekili Oya Eronat eşlik etti. Bakan Soylu ve beraberindekiler sohbet ettikleri gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. (DHA)Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)-DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2022-04-22 01:24:25
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.