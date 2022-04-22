Uzman eğitmen uyardı, Ramazan ayında spor saatlerine dikkat Uzman eğitmen: “İftardan 1-2 saat önce ya da sonra spor yapılmalı, en az 2,5 litre su tüketilmeli”

– Uzman eğitmen, Ramazan ayında spor yapmak isteyen vatandaşlara, iftardan 12 saat önce ya da sonra yapılması gerektiği uyarısında bulundu.

Ramazan ayının yaz sezonu başlangıcına denk gelmesi sporseverlerin kafasını karıştırdı. Kimi vatandaş kendine güvenemeyerek spora ara verirken kimisi ise ramazana rağmen bayram sonrası sezona hazırlanmak için spor salonlarını doldurdu. Diyarbakır’da Fitness Club spor salonu işleten eğitmen Süleyman Esvet Ak, sporseverleri Ramazan ayında uyararak nasıl spor yapılması gerektiği konusunda önerilerde bulundu.



“İftar ve sahur arası en az 2,5 litre su tüketilmeli”

Ramazan ayında sporun iftardan 12 saat önce veya sonra spor yapılması gerektiğini söyleyen Ak, “Ramazan ayında iki şekilde spor yapabiliriz. Birincisi iftardan 2 saat sonra spora gelmemiz lazım. Vücuttaki yemek kana karışmadığı için erken gelmek baş dönmesi, mide bulantısı gibi durumlar gösterebilir. O yüzden bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. İkinci şekil ise, öncesinden yapacaksa spordan 1 saat önce çok yorulmayacak şekilde en fazla 45 dakika spor yapılabilir, yemeğe yetişebiliriz. İftarı açarken çok yağlı yemeklere dikkat edeceğiz. Salata kesinlikle öğünlerimizin içinde olması gerekiyor, protein ağırlıklı besinleri tüketmemiz lazım. Ama en önemlisi ise günde en az 2,5 litre su tüketmemiz lazım; iftar ile sahur arasında. Bunun dışında elimizden geldikçe iftarda çok az yemek yiyerek spor yapılabilir. Spor sonrası bir öğün daha yapılır. Sahurda ise, karbonhidratı minimize ederek protein ağırlıklı besinler tüketilmeli. Yoğunluk var ama bazı öğrenciler, kendine güvenmedikleri için ramazan ayında ara vermek zorunda kalıyor. Ama yoğunluk yaza az kaldığı için bayram sonrası sezon açılıyor devam edecek” dedi.

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