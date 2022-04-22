Durakta, yolcuların cüzdan ve paralarını çalan 2 çocuk şüpheli yakalandı



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da duraklarda otobüse binmek isteyen kişilerin çantalarından cüzdan ve paralarını el çabukluğuyla çalan Ü.E. (11) ile Y.E (13)., güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından tespit edilip yakalandı.

Yenişehir ilçesinde çeşitli tarihlerde, duraklarda otobüse binmeye çalışan vatandaşların cüzdan ve paralarının çalındığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Durakları gören güvenlik ve KGYS kameraları incelemeye alındı. 30 ayrı kameradan 20 saatlik görüntü izleyen ekipler, şüphelilerin Ü.E. ve Y.E. olduğunu belirledi. Ofis semtindeki duraklarda önlem alan sivil ekipler, şüphelileri yakaladı.

Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen Ü.E. ve Y.E.'nin işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-04-22 12:09:18



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