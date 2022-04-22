Bismil’de huzur uygulamaları devam ediyor: 10 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede asayiş ve huzurun sağlanmasına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yapılan uygulamalarda hakkında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 4 şahıs olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipler tarafından gerçekleştirilen' Huzur Uygulamasında', 1 adet ruhsatsız tabanca, yaklaşık 20 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, hakkında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 4 şahıs olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi. İlçe genelinde vatandaşların huzur ve güvenini bozmaya kalkışanlara karşın asayiş ve huzur uygulamalarının devam edeceği bildirildi.

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