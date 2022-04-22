Karavil; "Diyarbakır’ın ihracatı artacak"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karavil; "Diyarbakır’ın ihracatı artacak"

İHA

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (DOSB) 14 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olan Müteşebbis Heyeti Yönetimi için adaylığını açıklayan Beyaz Liste düzenlediği iftar yemeği ile Diyarbakırlı sanayici ve iş insanları ile bir araya geldi.

Karavil; "Diyarbakır’ın ihracatı artacak"

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde (DOSB) 14 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olan Müteşebbis Heyeti Yönetimi için adaylığını açıklayan Beyaz Liste düzenlediği iftar yemeği ile Diyarbakırlı sanayici ve iş insanları ile bir araya geldi.
İftar yemeği öncesi Beyaz liste başkan adayı Ahmet Karavil, hedef ve projeleri ile ilgili bilgi verdi. Beyaz listenin ihtiyaç doğrultusunda bir araya gelmeye ve sorumluluk almaya karar vermiş sanayicilerin kararı ile oluştuğunu belirten Karavil, “Üreten Diyarbakır için birlikte yönetelim” sloganımız yapmak istediklerimizin tamamıyla bir özetidir. Üretimin ve sanayileşmenin sorumluluğu büyük, yükü ağır ve yolu uzundur. Bundan dolayı sanayiciler olarak sorumluluğumuz farkında olmamız gerekiyor. Unutmayalım ki sanayisi olmayan ve gelişmeyen bir ilin diğer illerle yarışması mümkün değildir. Amacımız Diyarbakır’ı sanayi anlamında geliştirmek, yerli ve yabancı yatırımcı sayısını arttırmak, istihdam alanları oluşturmak ve en iyi hizmeti iyi bir şekilde siz değerli sanayicilerimize vermek için çalışacağız” dedi.
Yapılan konuşma ardından Beyaz Liste başkan adayı Ahmet Karavil, yönetim adayları A. Kadir Kurtul, Edip Ünver, Mehmet Ali Sağır, Mehmet Kırıcı, Nazif Şimşek, Rıdvan Azarkan, Sezai Topalan, Tahsin Ulu sanayici iş insanlarının sorularını yanıtlayarak 21 proje hakkında açıklayıcı bilgiler verdi. İftar yemeği konuşmaların ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DİSKİ su sorularını çözme çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER DİSKİ su sorularını çözme çalışmalarına devam ediyor
Amed Sportif Faaliyetlerin için kritik hafta
YEREL HABERLER Amed Sportif Faaliyetlerin için kritik hafta
Bismil’de huzur uygulamaları devam ediyor: 10 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bismil’de huzur uygulamaları devam ediyor: 10 şüpheli ...
Evlat nöbetindeki baba, oğlunu HDP’den istiyor
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba, oğlunu HDP’den istiyor
Durakta, yolcuların cüzdan ve paralarını çalan 2 çocuk şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Durakta, yolcuların cüzdan ve paralarını çalan 2 ...
Uzman eğitmen uyardı, Ramazan ayında spor saatlerine dikkat Uzman eğitmen: “İftardan 1-2 saat önce ya da sonra spor yapılmalı, en az 2,5 litre su tüketilmeli”
YEREL HABERLER Uzman eğitmen uyardı, Ramazan ayında spor saatlerine ...
İçişleri Bakanı Soylu: “45 yıldır bu terör örgütü ve terör örgütü silsilesi bize çok bedel ve maliyet ödetti” İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Doğu ve Güneydoğu'da Allah'a hamdolsun bir huzur var” “Milletimiz güven içerisinde başını yastığa koyuyorsa bu sizlerin sayesindedir"
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu: “45 yıldır bu terör örgütü ve ...
Ali Babacan: Hayalimizdeki Türkiye hepimizin Türkiye´sidir
YEREL HABERLER Ali Babacan: Hayalimizdeki Türkiye hepimizin ...
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da gençlerle buluştu
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da gençlerle ...
Bakan Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerle iftarda buluştu (2)
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ...
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da evlat nöbetindeki ailelerle iftarda bir araya geldi
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da evlat ...
Diyarbakır’da baba-oğula silahlı saldırı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da baba-oğula silahlı saldırı
Bakan Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerle iftarda buluştu
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ...
Bir aydır evladın haber alamayan anne, İHA'nın haberiyle 2,5 yaşındaki kızına kavuştu Boşanma aşamasındaki koca, sopa ile eşinin kapısına dayandı
YEREL HABERLER Bir aydır evladın haber alamayan anne, İHA'nın ...
KADES'ten kızını kaçırmakla suçladığı eşinin sopayla evinin önüne geldiği iddiasıyla yardım istedi (2)
YEREL HABERLER KADES'ten kızını kaçırmakla suçladığı eşinin sopayla ...
Evlat nöbetindeki baba: Dağda olan bütün çocuklar gelin, teslim olun
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: Dağda olan bütün çocuklar ...
Diyarbakır’da restorasyon çalışmalarında sur duvarları ve payandaların izleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da restorasyon çalışmalarında sur ...
Bağlar Belediyesi yılın ilk asfaltını döktü
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi yılın ilk asfaltını döktü
DİSKİ’den su depolarında bakım ve onarım çalışması
YEREL HABERLER DİSKİ’den su depolarında bakım ve onarım çalışması
Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi 962’nci gününde
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi 962’nci gününde
Diyarbakır’da velayeti annesinde olan çocuk, babası tarafından 1 aydır alıkonuldu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da velayeti annesinde olan çocuk, babası ...
Yenişehir Belediyesinden görevden alındığı iddia edilen başkan yardımcısına ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinden görevden alındığı iddia ...
Bismil’de demir hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Bismil’de demir hırsızları yakalandı
Uzman doktor anne adaylarını uyardı: “Gebelik psikolojisi dahi olsa çocuğun olumsuz etkileneceğini düşünüyorlarsa oruç tutmayabilirler” Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer: “Gebe hastalar şireli tatlılardan uzak durulmalı ve oruç tutmak isteyenler su tüketimine dikkat etsin”
YEREL HABERLER Uzman doktor anne adaylarını uyardı: “Gebelik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.