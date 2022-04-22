Bağlar Belediyesi bayram öncesi çocukların yüzünü güldürdü

Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi’ndeki kurslara katılan ailelerin çocuklarına Ramazan Bayramı öncesinde giysi desteğinde bulunarak yüzlerini güldürdü.
Bağlar Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını sevindirdi. Bağlar 4 No’lu Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde hizmet veren çeşitli meslek ve beceri kurslarına katılan 33 ailenin çocuklarına, belediyenin giyim mağazası aracılığıyla giysi desteği sağlandı. Çocuklara çeşitli ürünlerden oluşan giysi paketlerini kendi elleriyle takdim eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çocuklara ayrıca yaşlarına uygun kitaplar da hediye ederek eğitime mutlaka önem vermeleri tavsiyesinde bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.