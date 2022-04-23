Diyarbakır'a Ramazan bayramı öncesi gelen çok, giden yok

Ramazan Bayramı dolayısıyla Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk yaşanması beklenirken, sessizliğe gömüldü. Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenlerin taleplerini karşılamak için ek seferler düzenleyen otobüs firması yetkilileri, bayramı Diyarbakır'da geçirmek için gelenlerin çok olduğunu ancak gidişlerin olmadığını ifade etti.

Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da Ramazan bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler, Diyarbakır’a gelmeye başlarken, Diyarbakır Şehirlerarası Otogarda yoğunluk beklendiği yerde sessizlik olduğu görüldü. Farklı illerde şubeleri bulunan firmalar, yoğun talep nedeniyle ek seferler düzenlemeye başladı. Biletini önceden alanlar sorun yaşamazken, son güne bırakanlar yer bulmakta güçlük çekiyor.

Yolcuların mağduriyet yaşamaması için biletlerini şimdiden almaları önerisinde bulunan seyahat firması yetkilisi Zülfü Çelik, kentte gelişlerin çok olduğunu ancak gidişlerin olmadığını ifade etti.

Ramazan bayramına kısa bir süre kaldığını yoğunluğun Diyarbakır’dan gidişlerde değil, gelişlerde olduğunu aktaran Çelik, “Bayramın gelişiyle birlikte insanlar memleketlerine yani Diyarbakır’a dönüşler yoğun oluyor. Fiyatlarımız yeni tarife olmakla birlikte en uzak mesafe olan Bodrum 550 lira, İstanbul, İzmir, Bursa 500 liradır ve gidiş ile gelişlerimizin fiyatları sabittir. Bayram öncesi gelişlerde bayram sonrası da gidişlerimizde yoğunluk oluşuyor ve bunun dışında da pek yolcu yok diyebileceğiz kadar azdır” dedi.



“Fiyatları uygun buluyorum”

Diyarbakır’a bir iş görüşmesi için gelen ve Van’a gitmek için otogarda 200 liraya bilet alan Murat Mülazımoğlu, “Fiyatları çok yüksek bulmadık ve özel bir aracın yakacağı yakıt fiyatına göre uygundur. Van’a gidiyorum. Van’a gidiş bilet fiyatı 200 liradır. Buraya bir toplantı için geldim geri döneceğim. Normal araç ile gidiş ve gelişim bin liraya mal olacaktı” diye konuştu.

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