Hamo Ağadan 3 bin kişiye iftar yemeği Kur'an Kursu ve medreselerde okuyan öğrenciler Hamo Ağa sofrasında buluştu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Hamo Ağa olarak bilinen Bismil İlçe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Arslan adına oğlu Tahsin Aslan, aralarında Vali Münir Karaloğlu’nun da davet edildiği bölgedeki Kur'an kursu ve mendereselerde okuyan öğrenciler ile hocalara ve kentin illeri gelenlerinin olduğu yaklaşık 3 bin kişiye iftar yemeği verdi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Bismil ilçesine bağlı Işıklar Mahallesinde düzenlenen ve yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Bismil Ziraat Odası Başkanı ve kanaat önderi Hamo Ağa olarak bilinen Mehmet Arslan’ın oğlu Tahsin Arslan tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeğine STK temsilcileri, iş insanları, muhtarlar, öğrenciler ve çevre köylerden gelen yaklaşık 3 bin kişi katılı.

İftardan sonra katılımcılara hitap eden Vali Karaloğlu, Ramazan ayını fırsata çevirerek her akşam iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldiklerini ve birinci ağızdan sorun ve talepleri öncelik sırasına göre çözüme kavuşturduklarını söyledi.



"Diyarbakır 40 yılın en huzurlu dönemini yaşıyor"

Diyarbakır’ın son 40 yıldır en huzurlu dönemini yaşadığını belirten Karaloğlu, “Ama bu güzel huzur ortamını muhafaza etmemiz, bu ortama zarar verecek olanlara dur dememiz, yeter artık dememiz lazım ki bu huzur ve güven ortamı devam etsin. Eğer bu millet bugün yakalamış olduğu ortamın değerini kıymetini bilmezse yine hiç kabul etmeyeceğimiz şeyler olmaya başlar. Onun için vatandaş olarak millet olarak buna sahip çıkmamız lazım” dedi.

İftara katılan vatandaşların kadir gecesini ve Ramazan Bayramını kutlayan Vali Karaloğlu, “Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Rabbim inşallah hep birlikte Ramazan Bayramına hadisi şerifte belirtildiği gibi günahlardan arınmış olarak kavuşmayı cümlemize nasip etsin. Şimdiden kadir gecenizi ve bayramınızı kutluyor, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum” diye konuştu.

Hamo Ağa olarak bilinen Bismil İlçe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Arslan’ın oğlu Tahsin Aslan, iftar yemeğini her yıl geleneksel hale getirdiklerini belirterek, “Verdiğimiz iftar yemeğinden amacımız kentte bulunan herkesi bir araya getirmektir. Bu mübarek günlerde kırgınlıkların ve dargınlıkların olmaması için bizlerde elimizden geleni her zaman yapıyoruz. İftar yemeğimize katılan başta Valimiz Münir Karaloğlu olmak üzere herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

