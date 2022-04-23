Güneydoğu'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı



Selim KAYASerhat Ozan YILDIRIMSayım ÖZMENAziz ÖNALNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, TUNCELİ, BATMAN, BİNGÖL, (DHA)DOĞU ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı´nın 102´nci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Diyarbakır, Tunceli, Bingöl ve Batman´da yapılan programlarda çocuklar Türk bayraklarıyla çeşitli gösteriler sergiledi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Kent Meydanı´nda kutlama programı erken saatlerde başladı. Törene, Vali Münir Karaloğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, Muharip Hava Kuvveti Komutan yardımcısı Tümgeneral Kutlay Demir, 8'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen, Mili Eğitim Müdürü Murat Küçükali, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, ilçe kaymakamları ve vatandaşlar katıldı. Çeşitli dans ve yöreye özgü halk oyunlarıyla büyük bir coşkuyla kutlanan etkinlikte Vali Karaloğlu, 9 Nisan'da Kastamonu'da yapılan Okul Sporları Halk Oyunları yarışmasında şampiyonu olan Bağlar Kazım Karabekir Halk Oyunları ekibine çeşitli hediyeler verdi. Program çeşitli gösterilerin ardından son buldu.

Bağlar ilçesindeki Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu´nun makamına gelen anasınıfı öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makam koltuğa oturdu. Öğrencinin, `Çocuklar için güzel bir lunapark yapılsın´ şeklindeki talimatına belediye Başkanı Beyoğlu, `talimatınızı hemen yerine getireceğiz efendim´ yanıtını verdi. Ziyaretin sonunda çocuklara çeşitli hediyeler takdim eden Beyoğlu, hatıra fotoğrafı çekti.

Tunceli´de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Atatürk Stadyumu´nda çeşitli etkinliklerle başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından öğrenciler gösteri yaptı. Gösteriler renkli görüntüler oluştururken, resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Tören, yapılan konuşmaların ardından öğrencilerin geçidiyle sona erdi.

GÜNEŞTE DURAN ENGELLİ ÇOCUĞU KAYMAKAM YANINA ALDI

Batman´ın Sason ilçesinde ise etkinlikler Cumhuriyet Meydan´ında yapıldı. Yarışmaların ve şiirlerin okunduğu törende Kaymakam Murat Mete, güneşten etkilenen bedensel engelli Zehra Yaşar´ı yanına aldırdı. Töreni Yaşar ile izleyen Kaymakam Mete daha sonra çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Kaymakam Mete´nin halaylara eşlik ettiği tören, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Bingöl´de ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Karşıyaka Mahallesi´nde spor salonunda düzenlenen programla kutlandı. Törene Vali yardımcısı Fatih Kaya, Milli Eğitim Müdür vekili Haluk Çakan, kurum amirleri, öğretmenler ile aileler ve çocuklar katıldı. Programda öğrenciler yumurta, halat, çuval oyunların kıyasıya yarışırken, resim, şiir ve müzik alanlarında dereceye girenlere de ödüller verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYASerhat Ozan YILDIRIMSayım ÖZMENAziz ÖNALNurettin FİDANCAN

2022-04-23 15:25:40



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