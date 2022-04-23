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Dicle’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

İHA

Dicle’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
Dicle Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen etkinlik, Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşının okunduğu etkinliğe Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari, İlçe Emniyet Amiri Ömür Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Osman Öztürk, çok sayıda kamu kurum yöneticisi, öğretmen ile öğrenci katıldı. Kutlama programı Dicle Anaokulu’nda düzenlenen birçok etkinliklerle devam etti. Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikler, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Fatih Ortaokulu’nda görevli İngilizce Öğretmeni Derya Nergiz, “Bugün vatan topraklarımıza göz diken sömürgeci devletlerin acımasızca saldırıları karşısında milletimizin tek vücut olduğu gündür. Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışıyla kurtuluş meşalesi yakıldı. Milletimiz; uzun süren savaşların getirdiği yıkım, vatan uğruna can veren şehitlerin acısı, fakirlik ve çaresizlik içindeydi. Ama bir kurtuluş sesi duyuldu Amasya’dan. ‘Ey Türk Milleti, seni yine senin azim ve kararın kurtaracaktır’ diyordu. Bu ses yurdun dört bir yanında yankılandı. Düşmanların, hainlerin yüreklerine korku saldı. Kahraman milletimizin yüreğine ferahlık ve kurtuluş ümide oldu. Önce Erzurum’da, daha sonra Sivas’ta bölgenin milli irade temsilcileri ile toplantılar yapıldı. Her toplantı sonucunda milletimizi yine milletimizin azim ve kararının kurtaracağı haykırıldı. Vatan topraklarını işgalci düşmanlardan, işbirlikçi hainlerden kurtarmak ve milli iradeyi kılmak için Ankara’da meclisimiz açıldı. Tarih boyunca esaret yaşamamış bu kahraman milletimizin iradesi, Atatürk’ün liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu. Atatürk, milli iradenin ne kadar önemli olduğunu gelecek nesillere aktarmak için bugüne geleceğimizin teminatı çocuklarımıza bayram olarak armağan etti” dedi.
Kutlama programında birçok öğrenci 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu şiirler okudu. Düzenlenen etkinliklerde dans gösterisi yapıldı, tiyatro oyunu sahnelendi. Sahnede yeteneklerini sergileyen öğrenciler, çok sayıdaki katılımcılarla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla kutladı.
Dicle Anaokulunda düzenlenen kutlama programına Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari, İlçe Emniyet Amiri Ömür Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Osman Öztürk, çok sayıda kamu kurum yöneticisi, öğretmen, öğrenci ve vatandaş katıldı.

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