Diyarbakır'da 'kumar' operasyonunda 95 kişiye 172 bin TL ceza



Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, polis ekiplerince kumar ve tombala oynatılan 6 iş yerine düzenlenen operasyonda 95 kişiye 172 bin TL para cezası kesildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 45 gün saha çalışması yapıldı. Ekipler, yaptıkları çalışmada 3 işyerinde tombala oynatıldığı, 2 işyerinde masa üzerinde iskambil kağıtları ile kumar oynatıldığı, 1 işyerinde ise kumar makinesi ile kumar oynatıldığını tespit etti. Yapılan operasyonda 12 şüpheliye, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem uygulandı. 95 kişiye ise kumar oynamaktan 172 bin 805 TL idari para cezası kesildi.

MEŞRUBAT DOLABININ ÜST BÖLÜMÜNDE TOMBALA MALZEMESİ BULUNDU

Polis, operasyon sırasında ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bir işyerinde yaptığı denetlemede meşrubat dolabının yanında bulunan masadaki şarjlı matkap dikkat çekti. Ekipler, meşrubat dolabının üst kısmında özel bir bölme yapıldığı tombala malzemelerinin ise bu bölmeye şarjlı matkapla açılıp saklandığını tespit etti. Operasyonda yapılan aramalarda bin 648 TL para, 2 televizyon, 2 kamera cihazı, çok sayıda tombala topu, kart, pullar ve iskambil kartları ele geçirildi.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-04-23 18:46:48



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