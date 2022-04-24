50 bin doğumda bir görülen hastalığı olan 5 aylık bebek, 7 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu Yemek borusu olmayan 5 aylık bebek, zorlu 7 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

50 bin doğumda bir görülen hastalığı olan 5 aylık bebek, 7 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu Yemek borusu olmayan 5 aylık bebek, zorlu 7 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu

İHA

50 bin doğumda bir görülen hastalığı olan 5 aylık bebek, 7 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu Yemek borusu olmayan 5 aylık bebek, zorlu 7 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu

İlk bebekleri yemek borusu olmayan ve ikinci gebelikte de ikiz çocuklarından birinin yine yemek borusu olmadığı tespit edilen Mardin’de yaşayan Mehmet ŞahEsma Arslanhan çiftinin 5 aylık bebekleri Lina, 7 saatlik zorlu operasyonla midesinden yemek borusu yapılıp, başarılı tedaviler sonucunda sağlığına kavuştu.
Mardin’de 2019 yılında evlenen Arslanhan çiftinin ilk bebekleri dünyaya geldiğinde yemek borusu olmadığından dolayı yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti. Acılı genç çift, ikiz doğumla sevinçle çocuklarını kucağına aldı. Çiftin bebeklerinden Zehra sağlıklı doğarken Lina, doğduktan bir müddet sonra hayatını kaybeden kardeşi ile aynı kaderi yaşadığı ve yemek borusunun olmadığı tespit edildi. 50 bin doğumda bir görülen hastalığı olan Lina bebek, Diyarbakır’a sevk edilip, doğumunun ikinci günüde Memorial Hastanesinde Op. Dr. Taner Kamacı ve ekibi tarafından zorlu bir operasyon geçirdi. 4 ay boyunca midesinden açılan tüp ile sorunun giderilmesi çalışan Lina, tedavileri olumsuz sonuçlanınca doktorlar tarafından ve aile ile karar alınıp zorlu 7 saatlik ameliyat yapıldı. Midesinden yemek borusu yapılan minik bebek, gözetim altında tedavileri olumlu cevap verip sağlıklı bir şekilde taburcu edilerek ailesine teslim edildi.
Mardin’de ikiz gebelik olarak dünyaya gelen, diğer kardeşinde herhangi bir sorun olmadığı halde hastası Lina bebekte yemek borusunun kapalı olduğu orada ilk yapılan kontrollerinde tespit edildiğini aktaran Op. Dr. Kamacı, ameliyat gerektiren bir durum için hastanın ailesinin kendilerine başvurduğunu söyledi. Hastanın sevkini kabul ettiklerini ifade eden Kamacı, “Hasta bize geldiğinde yaptığımız ilk kontrollerinde hastamızın yemek borusunun kapalı olduğunu ve nadiren görülen hastalık tiplerinden olduğu tanısını koyduk. Daha sonra tedavi planımızı oluşturduk. Yemek borusunun üst tarafı kapalı, alt tarafta yok denecek kadar az ve arada da büyük bir boşluk var. Böyle durumlarda biz genellikle iki yemek borusunun iki ucu arasındaki mesafe çok fazla olduğu için onları uç uça dikmek mümkün olmuyor. Öyle durumlarda sık tercih ettiğimiz yöntemlerden bir tanesi öncelikle çocuğun midesinden bir beslenme tüpü açıyoruz, oradan besliyoruz. Çocuğu büyüttükten sonra yemek borusunun biraz uzamasına müsaade ediyoruz. Uç uca geliyorsa dikmek, gelmiyorsa da yemek borusunda veya kalın bağırsağından çocuğa yemek borusu yapma şeklinde yapıyoruz” dedi.

“7 saat süren bir ameliyat ile çocuğun midesinden çocuğa yemek borusu yaptık”
Hastaya doğumunun ikinci gününde midesinde besleme tüpü açtıklarını belirten Op. Dr. Kamacı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Oradan beslemeye başladık. Bebeğimizi yaklaşık 4 ay boyunca mide tüpünden besleyerek ve yoğun bakım tedavilerini vererek büyüttük. 4 ay boyunca her gün bebeğin kapalı solunumlarının üst kısmına bujinal dediğimiz işlemi uyguladık. Yemek borusunun uzamasını hızlandıracak işlem. Ara ara filmler çektik. 4’ncü ayda çektiğimiz filmlerinde yemek borusun iki ucunun uç uca dikilemeyeceğini gördükten sonra artık replasman kararı verdik. Yaklaşık 7 saat süren bir ameliyat ile çocuğun midesinden çocuğa yemek borusu yaptık. Ameliyattan sonra her şey yolunda gitti. İkinci haftadan sonra film kontrolleriyle çocuğumuzu beslemeye başladık. Son 10 gündür tamamen ağızdan besleniyor. Kilo alıyor, kusması olmuyor. En son çektiğimiz filminde de her şey yolunda. Bebeğimiz taburcu olacak duruma geldi. 5 aylık, iki ameliyat, aylık süren yoğun bakım tedavisi, çok büyük emekler en sonunda çok şükür sorunsuz, sıkıntısız hastamızı taburcu ediyoruz.”

“50 bin doğumda bir nadir görülen bir durum”
Yemek borusunun kapalı olması nadir görülün bir rahatsızlık olduğunu dile getiren Kamacı, “Ortalama her 4 ile 5 bin doğumda bir görülüyor. Görülenlerinde yüzde 85’inden fazlası yemek borusunun iki ucunun bir birine çok uzak olmadığı hastalar. Bizim hastamızda olduğu ise bu yemek borusu kapalı olan çocukların yüzde78’inde görülüyor. Dolayısıyla oranlama yapıldığı zaman yaklaşık 50 bin doğumda bir nadir görülen bir durum” diye konuştu.

“Bebeğe ninni, müzik dinletme hatta çizgi film izlettiler süreci hafif atlatsın”
Yeni Doğan Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Şah İpek, bebeği yoğum bakıma aldıklarını, 4 aya kadar küvezde kaldığını söyledi. Doç. Dr. İpek, “Devamlı olarak tükürüklerini almamız gerekti ve bu çocuğu bir taraftan büyütüyoruz. Bu çocuğun önemli problemi de anne kucağıdır, annesi sevgisidir. Buradaki hemşire arkadaşlar, ununla ilgilenmişler. Müzik dinletmişler, kucağına almışlar, ninni söylemişler, hatta çizgi film bile izletmişlerdir. Bu süreci daha hafif atlatması açısından. 5’nci ayın sonunda böyle mutlu bir tablo ile bebişimizi sağlıklı bir şekilde ağızdan besleniyor olarak eve göndermek ütün ekip adına büyük bir başarıdır” şeklinde konuştu.
Bebeğin annesi Esma Arslanhan, ise ilk gebeliğinde de bebeğinin yemek borusu olmadığını ve ondan sonra vefat ettiğini kaydetti. 5 ay önce doğum yaptığını belirten Arslahan, “Buraya geldik, 5 ay önce yoğum bakıma aldılar. 1 ameliyat geçirdi ve iyi geçti. 5 ay sonra tekrardan ameliyat oldu. Şu an sağlık durumu iyi. Tedavileri devam ediyor. Şükür sağlığına kavuştuğu için bugün almaya geldik” ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ailelerin direnişi 964’üncü gününde
YEREL HABERLER Ailelerin direnişi 964’üncü gününde
Yanan evde ayağı kesilerek mahsur kalan genci itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Yanan evde ayağı kesilerek mahsur kalan genci itfaiye ...
Diyarbakır'da 'kumar' operasyonunda 95 kişiye 172 bin TL ceza
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 'kumar' operasyonunda 95 kişiye 172 bin ...
Diyarbakır’da kumar operasyonu: Çok sayıda kişiye 172 bin lira para cezası
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kumar operasyonu: Çok sayıda kişiye 172 ...
Dicle’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Dicle’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ...
Ceylan Karavil Park’ta 23 Nisan coşkusu
YEREL HABERLER Ceylan Karavil Park’ta 23 Nisan coşkusu
Güneydoğu'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Güneydoğu'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Evlat nöbetindeki baba: 23 Nisan´ı kutlayamıyorsak sebebi HDP
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: 23 Nisan´ı kutlayamıyorsak ...
Kulp’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Kulp’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ...
Diyarbaır’da 23 Nisan etkinlikleri
YEREL HABERLER Diyarbaır’da 23 Nisan etkinlikleri
Diyarbakır'da zorlu eğitimi tamamlayan 'Yunus' polisleri, mezun oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da zorlu eğitimi tamamlayan 'Yunus' ...
Hamo Ağadan 3 bin kişiye iftar yemeği Kur'an Kursu ve medreselerde okuyan öğrenciler Hamo Ağa sofrasında buluştu
YEREL HABERLER Hamo Ağadan 3 bin kişiye iftar yemeği Kur'an Kursu ve ...
Diyarbakır’da kuyumcular odası fuarının startı verildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kuyumcular odası fuarının startı ...
Diyarbakır’da yunus timlerinde görev alacak 19 polise sertifika verildi Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: "Diyarbakır, son 40 yılın en huzurlu ve en güvenli dönemini yaşıyor"
YEREL HABERLER Diyarbakır’da yunus timlerinde görev alacak 19 polise ...
Diyarbakır'a Ramazan bayramı öncesi gelen çok, giden yok
YEREL HABERLER Diyarbakır'a Ramazan bayramı öncesi gelen çok, giden ...
Diyarbakır'da ‘La Havle’ tespih sergisi açıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da ‘La Havle’ tespih sergisi açıldı
Sarıgül, Diyarbakır'da genel af çağrısında bulundu
YEREL HABERLER Sarıgül, Diyarbakır'da genel af çağrısında bulundu
TDP Genel Başkanı Sarıgül: “Toplumsal huzura ihtiyaç var” "Siyasi partiler olarak, bu ortamın sağlanmasına öncülük yapmalıyız”
YEREL HABERLER TDP Genel Başkanı Sarıgül: “Toplumsal huzura ihtiyaç ...
Bağlar Belediyesi bayram öncesi çocukların yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi bayram öncesi çocukların yüzünü ...
Kaçak yollarla girmek istediler suç üstü yakalandılar
YEREL HABERLER Kaçak yollarla girmek istediler suç üstü yakalandılar
Hacı Baba Pastanelerinden, özel eğitim okulundaki çocuklara yaş pasta jesti
YEREL HABERLER Hacı Baba Pastanelerinden, özel eğitim okulundaki ...
Karavil; "Diyarbakır’ın ihracatı artacak"
YEREL HABERLER Karavil; "Diyarbakır’ın ihracatı artacak"
DİSKİ su sorularını çözme çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER DİSKİ su sorularını çözme çalışmalarına devam ediyor
Amed Sportif Faaliyetlerin için kritik hafta
YEREL HABERLER Amed Sportif Faaliyetlerin için kritik hafta

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.