Zerzevan Kalesi Mayıs’ta içme suyuna kavuşacak

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, tarihi Zerzevan Kalesi’nin içme suyuna kavuşması için çalışmalarını hızlandırdı.

Uluslararası gökyüzü gözlem şenliklerine ev sahipliği yapan Zerzevan Kalesi’ne su vermek için ekipler, 2 bin 800 metre su şebeke hattı çekiyor. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, içme suyunun temini için Zerzevan Kalesi’nde devam eden çalışmaları inceleyerek personelden bilgi aldı. Tutşi, kent turizmi açısından önemli bir yere sahip Zerzevan Kalesi’nde tarihi alanın zarar görmemesi için suyu Aşağıkonak Mahallesi kuyusundan temin ettiklerini belirtti.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, Mayıs’ta tamamlamayı hedeflediği çalışmaların ardından tarihi alana ulaştırılan su seyyar ve mevcut lavabolara verileceği kaydedildi.

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