Suç örgütlerine silah temin eden ve 15 tabancayla yakalanan şüpheli tutuklandı



Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR polisinin suç örgütlerine silah temin edenlere yönelik çalışmasında Y.T., yanında taşıdığı kutuda satışa hazır ve paketli, seri numarası da silinen 15 ruhsatsız tabanca ile yakalandı. Silahlar kriminal incelemeye gönderilirken, Y.T. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte suç örgütlerine silah temin eden şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Y.T.'nin yüklü miktarda silah satacağı bilgisine ulaşıldı. Tespit edilen ve sivil ekiplerden oluşan timler tarafından takibe alınan şüpheli Y.T., Bağlar ilçesinde durduruldu. Şüphelinin üst aramasını yapan ekipler, yanında taşıdığı kutuyu da açtı. Kutuda satışa hazır paketlenen ve seri numaraları silinen 15 tabanca ile bu silahlara ait şarjörler ele geçirildi. Y.T., gözaltına alınırken, ele geçirilen tabancalar da kriminal incelemeye gönderildi. Y.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-04-25 09:50:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.