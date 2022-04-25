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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da yüzme seçmeleri yapıldı

İHA

Diyarbakır'da Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) yüzme seçmeleri yapıldı. 1112 yaş kategorisini kapsayan yarışmalar Köşkler Spor Salonundaki yüzme havuzunda gerçekleştirildi.

Diyarbakır’da yüzme seçmeleri yapıldı

Diyarbakır’da Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) yüzme seçmeleri yapıldı. 1112 yaş kategorisini kapsayan yarışmalar Köşkler Spor Salonundaki yüzme havuzunda gerçekleştirildi.
Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Yüzme İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen yarışmalarda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Baki Karabulut, Diyarbakır Yüzme İl Temsilcisi Kutbettin Ekin, yüzme spor kulübü temsilcileri, hakem ve sporcular hazır bulundu.
1112 yaş bayan erkek kategorilerinde yapılan seçmeler sonunda başarılı olan sporcular, grup müsabakalarına katılma hakkı kazandı. 26’sı erkek toplam 42 sporcunun boy gösterdiği yarışlarda 9 erkek, 4 kız sporcu grup müsabakaları için barajı geçmeyi başardı.

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