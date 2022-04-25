Bağlar Belediyesinden çocuklara eğitim seti

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Diyarbakır’ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla öğrencilere eğitim seti hediye edildi.

Bağlar Belediyesi bünyesinde aile ve eğitim merkezlerinde eğitim gören yaklaşık 500 çocuk, okul öncesinden öğretici çalışmalara kadar birbirinden farklı faaliyetlere katılarak hem eğitim alıyor, hem de eğlenceli zaman geçiriyor. Kreş, okul öncesi eğitim ve oyun evleri gibi çalışmalarda yer alan miniklerle bir araya gelen Başkanı Beyoğlu, çocukların okuma azmine hayran kaldığını ifade ederek çeşitli türlerden oluşan kitap ve eğitim setleri hediye ettiklerini söyledi.

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