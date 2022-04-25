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Lice'deki sağlık çalışanlarına saldırıya Memur-Sen´den tepki

DHA

Lice'deki sağlık çalışanlarına saldırıya Memur-Sen´den tepki


Selim KAYANurettin FİDANCAN /DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Cüneyt Yaruk'un (31) yakınlarının, devlet hastanesine gelerek sağlık çalışanlarına saldırmasıyla ilgili, Memur-Sen Diyarbakır İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, "Buna rağmen sağlık çalışanlarımız bunlara aldırış etmeden canla başla görevlerini en iyi şekilde yapmak için mücadele ediyor ve etmeye de devam edecekler" dedi.
Lice ilçesinde, elektrik akımına kapılması sonucu yaşamını yitiren Cüneyt Yaruk'un yakınları, Halis Toprak Devlet Hastanesi´ne dün akşam saatlerinde gelerek sağlık çalışanlarına saldırdı. Bu sırada ölen hastanın bir yakını polisin belinden silahını alarak ateş etti. Tabancadan çıkan mermi duvarı delerken, sağlık çalışanları da kapı önüne koydukları sedyelerle kendilerini korumaya çalıştı. Hastayı getiren ambulansın camları da kırılırken, polisin silahını alan kişi gözaltına alındı. Cüneyt Yaruk'un cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu´na götürüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırıya tepki göstererek, "Elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetmiş olarak Diyarbakır Lice Devlet Hastanesi'ne getirilen bir vatandaşımızın yakınları maalesef şiddete başvurmuştur. 1 kişi, yere yatırıldığı esnada polis memurunun silahını alarak 1 el ateş açmış, kurşun duvara isabet etmiştir. Şahıs emniyet güçlerince gözaltına alınmış, hastanemizde güvenlik önlemleri artırılmıştır. Lice'deki sağlıkta şiddet olayında yaralanan olmamışsa da olmuş gibi etkilendik. Suça eğilimli olanlara hatırlatıyorum: Bir şiddet olayının failine, geçen ay 8 yıl 5 ay hapis cezası verildi" ifadelerine yer verdi.
İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da saldırı kınanarak, "Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü olarak hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" denildi.
'SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ELİNDE SİHİRLİ DEĞNEK YOK'
Memur-Sen Diyarbakır İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu ise saldırıyı kınadığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Öncelikle hayatını kaybeden o kardeşimize Allah´tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, anne ve babasına sabırlar diliyorum. Lice Devlet Hastanesi´ne yapılan bu saldırıyı da kınıyorum. Gecesini gündüzüne katarak şifa dağıtmak için sağlığın her alanında hizmet veren bu kardeşlerimize yapılan bu saldırıyı sadece oradaki çalışanlara değil tüm sağlık çalışanlarına yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Sağlık çalışanlarının tek gayesi şifa dağıtmaktır. Bu tür saldırılar, sağlık camiasında gerçek anlamda hayal kırıklığı yaratıyor. Her ay sağlıkta şiddetin boyutunu raporluyoruz. Orada yapılan saldırıda kimsenin burnunun dahi kanamaması başka bir olaya mahal vermemesi, bizi sevindirdi. Sağlık çalışanlarına yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Son zamanlarda sağlık çalışanlarına yapılan şiddetin cezasız kalmadığını da görüyoruz. Sağlık çalışanlarının elinde sihirli bir değnek yok. Dokunduğu an iyileştirecek diye bir argüman yok. Yaralı hastaneye daha varmadan hayatını kaybetmiş. Bu noktada oradaki çalışanların zaten yapacakları bir şeyi kalmamıştır. Orada sağlık çalışanlarına saldırmak, çalışanlarını darp etmek, şiddet uygulamak hiçbir zaman çare olmamıştır, olamaz da" diye konuştu.
Öte yandan, polisin belinden silahını alarak ateş eden ve gözaltına alınan hasta yakını, tekrar aynı hastaneye getirilerek, sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN
2022-04-25 16:14:01

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