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Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Tekin: “Ülkemizde her yıl yaklaşık 1 milyon 200 bin bebeğe aşı uygulanıyor”

İHA

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Tekin: “Ülkemizde her yıl yaklaşık 1 milyon 200 bin bebeğe aşı uygulanıyor”

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, 2430 Nisan tarihleri arasında kutlanan “Aşı Haftası” dolayısıyla aşının önemine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Açıklamasında aşının insan hayatındaki önemine dikkat çeken Dr. Tekin, “Ülkemizde uygulanmakta olan bebeklik ve çocukluk dönemi aşı takvimi, Bağışıklama Bilimsel Danışma Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ve dünyadaki bilimsel gelişmeler takip edilerek oluşturulmaktadır. Ulaştığımız yüksek aşılama oranları ile birlikte aşılama programımızda yer alan tüm aşı ile önlenebilir hastalıklarda önemli düşüşler sağlanmıştır. Ülkemizde, 2002 yılından bu yana yürütülmekte olan kızamık eliminasyon programı çerçevesinde gerçekleştirilen yoğun aşılama çalışmaları ile kızamık vaka sayılarında önemli bir azalma kaydedilmiştir. Ancak, halen dünyada kızamık virüsü dolaşımı devam etmektedir. 2009 yılından itibaren de özellikle de Doğu Avrupa’dan başlayarak Batı Avrupa ülkelerine sirayet eden büyük kızamık salgınları yaşanmış ve halen yaşanmaktadır. Bu nedenle, virüs dolaşımının devamlılığında rol oynayabilecek olan aşısız veya eksik aşılı tüm çocukların kızamık içeren aşı ile aşılanmaları son derece önemlidir” dedi.

“2011 yılından bu yana difteri görülmemektedir”
Çocuk felci hastalığının 20 yıldır Türkiye’de görünmekte olduğunu ve 1 milyon 200 bin bebeğe aşı uygulaması yapıldığı belirten Dr. Tekin, “Yine, ülkemizde olduğu gibi dünyadaki pek çok ülkede uzun yıllardır sürdürülen aşılama programları ile difteri hastalığı da görülmemektedir. Ülkemizde son difteri vakasının görüldüğü 2011 yılından bu yana difteri görülmemektedir. Ülkemizde her yıl yaklaşık 1 milyon 200 bin bebeğe aşı uygulaması başlatılmaktadır. Uygulanan aşılar, DSÖ tarafından onaylanan İyi üretim prosedürleri kurallarına uygun üretilmiş ve uluslararası referans laboratuvarlarında test edilmiş aşılardır. Aşılar teslim alınıp kullanıma sunulmadan önce Ulusal Referans Laboratuvarlarımızda da test edilerek uygunluğu kanıtlanmaktadır. Aşılar üretim aşamasından başlayıp aşılanacak kişiye ulaştırılana kadar tüm sağlık kuruluşlarında soğuk zincir kuralları ve elektronik takip sistemi içerisinde uygun ısı aralığında korunmaktadır. Aşı buzdolapları ve soğuk hava depolarının ısıları elektronik ortamda anlık olarak takip edilmekte ve soğuk zincir kırılmaları engellenmektedir” diye konuştu.

“Aşı her çocuğun hakkıdır”
Aşılama ebeveynlerin bir sorumluluğu ve çocukların ise hakkı olduğunu ifade eden Dr. Tekin, “Son yıllarda, dünyada toplumlar arasında ortaya çıkan bebeklik ve çocukluk çağı aşılarını reddetme bu konuda gösterilen tereddüt, dini, politik veya coğrafi gerekçelerden bağımsız olarak giderek artmaktadır. Aşılanmamış veya eksik aşılı kişiler nedeniyle, küresel dolanımın artması, göçler, savaşlar sonucu, aşı ile önlenebilen bulaşıcı hastalıkların görülme riski yükselmektedir. Dünya Sağlık Örgütü 2019 yılı için öngördüğü on küresel sağlık tehdidinden birisinin “aşı reddi tereddüttü” olduğunu bildirmektedir. Bu bağlamda tüm dünyada çeşitli adımlar atılmakta ve önlemler alınmaktadır. Henüz daha sonlanmamış olan pandemi süreci, Aşılara umut bağlamanın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha ortaya koymuştur. Covid19 pandemisinin de eninde sonunda aşılar sayesinde üstesinden gelinecektir. Aşılama hizmetleri her çocuğun hakkıdır, yüksek aşılama oranlarına ulaşmak başta birinci basamak sağlık hizmetleri ve güçlü sağlık politikalarını gerektirir. Rutin aşılama hizmetleri yaşamın başlangıcında sağlık hizmetlerine erişim için en erken temas noktasıdır ve her çocuğa hayatının en erken döneminden yaşlanıncaya kadar sağlıklı bir yaşam şansı sunar. Bu vesileyle, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlıklı bir dünya için sadece ülkemiz çocuklarının değil, tüm dünya çocuklarının aşılanma ve sağlık hakkını bir kez daha hatırlatmak isteriz. Aşılama ebeveynlerin bir sorumluluğudur ve çocukların ise hakkıdır. Çocuklarını aşılatarak hastalıklardan koruyan ve kendileri de aşılanarak başta Covid19 olmak üzere çeşitli hastalıklardan korunan aşı kahramanı tüm ailelerimize ve aşılama çalışmalarında görev yapan aşı kahramanı sağlık çalışanlarımıza teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız” şeklinde konuştu.

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