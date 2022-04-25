Annesinin cenazesini getirirken kazada öldü (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ANNEKIZ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Diyarbakır'da annesi Hava Kılıç'ın cenazesini almak için gittiği Bingöl'den dönerken otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 4 çocuk annesi Yeter Çiçek'in cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından alındı. Çiçek'in naaşı annesi Hava Kılıç'ın cenazesiyle birlikte Yenişehir ilçesinde bulunan aile mezarlığına getirildi. Mezarları yan yana kazılan anne ve kızı gözyaşlarıyla defnedildi. Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-04-25 17:05:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.