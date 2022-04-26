Diyarbakır'da cinayet şüphelisi 20 saat sonra yakalandı



Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da dün komşusu Fuat Akgök´ü (37), oturdukları mahallede tabancayla 3 el ateş ederek öldürdükten sonra kaçan B.İ. (29), 20 saat sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fuat Akgök, husumetli olduğu komşusu B.İ. ile sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle kavga eden ikiliden B.İ., belindeki tabancayı çıkararak Akgök'e 3 el ateş etti. Akgök, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, şüpheli de kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akgök, ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akgök, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akgök'ün cansız bedeni, otopsi için adli tıp morguna götürülürken, yakınları da şüphelinin evini taşlayıp, ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ÖZEL EKİP KURULDU

Cinayetin olduğu bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri inceleme yaptı. Ekipler, Dicle Mahallesi´nde bulunan sokakları belirledi. Kamera çalışması ve çevredeki görgü tanıklarını dinleyen ekipler, şüpheli B.İ. için özel ekip kurdu. Çalışmalarını sürdüren ekip, B.İ.'nin olay yerine motosikletle geldiğini ve Akgök´ün göğsüne, sağ ve sol baldırına olmak üzere 3 kez ateş ettiğini belirledi. Ekipler, ilçenin farklı mahallelerinde yaptıkları çalışmada şüphelinin saklandığı adresi tespit etti. B.İ. düzenlenen operasyonla olaydan 20 saat sonra yakalandı.

Öte yandan yapılan araştırmada öldürülen Fuat Akgök'ün cinayetten arandığı belirlendi. Akgök´ün cenazesi otopsinin ardından, ailesi tarafından alınarak Yeniköy Mezarlığı´nda toprağa verildi. Şüpheli B.İ.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-04-26 12:27:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.