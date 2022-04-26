Yorumlara kanarak hayatlarını hiçe saydılar, hareket halindeki trene ölümüne bindiler Sosyal medyada yorumlara kandılar hareket halindeki trene atladılar Ölümle burun buruna gelen gençler: “Yeni görevler yapmaya çalışacağız”

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Diyarbakır’da 4 kişilik arkadaş gurubu sosyal medya üzerinde yapılan yorumlara kanarak canlarını hiçe saydı. Seyir halindeki yük trenine binen gençler 15 kilometre yol kat ettikten sonra trenden atladı. Tehlikeli hareketleriyle yürekleri ağza getiren gençler yayınladıkları videolar ile sosyal medya takipçilerinden tepki aldı.

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