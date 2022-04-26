Diyarbakır’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Çüngüş ilçesi Yeniköy Mahallesinde Cemal B. idaresindeki 21 AK034 plakalı Opel Astra marka otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Cemal B., yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Cemal B., olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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