Evlat nöbetindeki anneden oğluna: Seni almadan gitmeyeceğim

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, 9 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Faruk için HDP il binası önünde eylem yapan Rahime Taşçı, oğluna seslenerek, "Seni almadan buradan gitmeyeceğim" dedi.

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 285 ailenin dönüşümlü olarak 967 gündür sürdürdüğü eylemde şu ana kadar 35 aile çocuğuna kavuştu.

Kars'ta, 2013 yılında lise 2'nci sınıf öğrencisiyken 15 yaşında kaçırılan oğlu Faruk için oturma eylemini sürdüren Rahime Taşçı, oğluna teslim olması yönünde çağrı yaparak, "9 senedir oğlumu bekliyorum. Bizi tek bırakma oğlum. 35 çocuk geldi ailesine kavuştu. Hiçbiri ceza almadı. Korkma gel, buradayız. Seni almadan buradan gitmeyeceğiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR

2022-04-26 14:21:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.