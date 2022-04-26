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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da ‘Doğu'nun Kanatları’ programının lansmanı yapıldı

İHA

Diyarbakır'da Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Feqiye Teyran, Molla Ahmedi Cezeri ve Ahmedi Hani'nin eserleri ile onlardan ilham alınarak yazılmış eserlerin 2830 Nisan tarihleri arasında Ulusal ve Uluslararası kamuoyuyla buluşacağı 'Doğu'nun Kanatları Programı'nın lansman toplantısı gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da ‘Doğu'nun Kanatları’ programının lansmanı yapıldı

Diyarbakır’da Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Feqiye Teyran, Molla Ahmedi Cezeri ve Ahmedi Hani'nin eserleri ile onlardan ilham alınarak yazılmış eserlerin 2830 Nisan tarihleri arasında Ulusal ve Uluslararası kamuoyuyla buluşacağı ‘Doğu’nun Kanatları Programı’nın lansman toplantısı gerçekleştirildi.
Tanıtım toplantısının açılış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Doğu’nun Kanatları ismini verdikleri program dizinin birincisi 28 30 Nisan tarihleri arasında peygamberlerin, sahabelerin, evliyaların, alimlerin ve ariflerin şehri medeniyetlerin resmi geçiş yaptığı Diyarbakır’da icra edeceklerini söyledi. Programın hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulunan Demircan, “Doğu’nun Kanatları programında bu büyük zatın düşünce dünyasında misafir olacağız ve talebesi olmaya devam edeceğiz. Cizre Kırmızı Medresede Molla Ahmedi Cezeri, Van’da Feqiye Teyran ve Doğubayazıt’ta bulunan Ahmedi Hani’ye Cenabı Hak'tan rahmet diliyoruz. 'Feqiye Teyran'dan ilhamla Doğu'nun Kanatları' olarak adlandırdığımız bu programla büyük şahsiyetlerin düşüncelerini, fikirlerini ve duygularını başta insanımız olmak üzere tüm insanlık için gün yüzüne çıkarmak arzusunda ve hedefindeyiz. Diyarbakır'da düzenleyeceğimiz 1. programın teması 3 büyük şahsiyet olan Ahmedi Cezeri, Feqiye Teyran ve Ahmedi Hani'dir. Bu çerçevede düzenleyeceğimiz tüm etkinlikler bu 3 büyük zattan ilham alacak, onlara ithaf edilecek" dedi.
Bakanlık olarak Molla Ahmedi Cezeri'nin Divan'ını 2013 yılında Kürtçe ve Türkçe olarak yayınladıklarını anımsatan Demircan, "Eserlerini Kürtçe olarak yazan bu büyük şahsiyetler medeniyetimizin ve kültürümüzün önemli 3 değeridir. Doğu'nun Kanatları programımız, hem Kürtçe hem Türkçe icra edilecektir. Programımızda hem devlet, hem de millet olarak hem Kürtçe hem de Türkçe tebliğler dinleyeceğiz. Kürtçe kitaplar tanıtacağız, Kürtçe film seyredeceğiz, Kürtçe şarkılara eşlik edeceğiz. Normalin ta kendisi olan bu etkinlikler 20 yıl önce maalesef hayaldi. Büyük bir medeni cesaretle ve kararlı adımlarla bugüne geldik. İnşallah daha çok mesafe alacağız" diye konuştu.
Vali Münir Karaloğlu ise program ile 3 önemli şahsiyeti Diyarbakır'dan insanlığın önemine sunmuş olacaklarını belirterek, Feqiye Teyran, Molla Ahmedi Cezeri ve Ahmedi Hani'yi entelektüel, sanatsal ve kültürel etkinliklerle anmış ve onların ışığını yeniden insanlıkla buluşturacaklarını söyledi.
Valilik ve belediye olarak programa katkı sunacaklarını aktaran Vali Karaloğlu, şunları söyledi:
"En önemli katkımız, Büyükşehir Belediyesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü'yle ortak yayın protokolü imzalayacağız. Şu ana kadar Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Kürt klasiklerinden sayılan 6 eserin yayımını gerçekleştirmişti. 3'ünün ortak yayımı zaten yapıldı. Bakanlık ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak Kürtçe ve Türkçe olarak bu eserleri yayınladık. İnşallah imzalayacağımız protokolle beraber hem yayınlanmış olanlar hem de bundan sonra bakanlık ile belediyemizin ortak yayınıyla daha çok insana ulaştırmak üzere inşallah yayımını gerçekleştirmiş olacağız."
28 Nisan ve 30 Nisan olmak üzere 2 gün sürecek olan programda, Türk Tarih Kurumunun düzenleyeceği panel, Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğünün yayınlayacağı kitaplar ve dijital kütüphane projesi, Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu performansı ile TRT Genel Müdürlüğü'nün "İki Nehrin Buluşması" belgeseli yer alacak.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Vali Münir Karaloğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaşı, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, TRT Kürdi Kanal Koordinatörü Kemal Gümüş ve çok sayıda davetli katıldı.

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