Bakan Yardımcısı Demircan: Bu etkinlikler 20 yıl önce maalesef hayaldi



Selim KAYA-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da Anadolu medeniyetine yön verenlerin eserlerini geleceğe taşımak amacıyla yapılacak 'Doğu'nun Kanatları' programının tanımında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Programımız hem Kürtçe hem Türkçe icra edilecektir. Normalin ta kendisi olan bu etkinlikler 20 yıl önce maalesef hayaldi" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Üniversitesi iş birliğiyle Anadolu medeniyet ve irfanına yön veren zirve şahsiyetleri edebiyat, tiyatro, sinema, resim, müzik ve şiirlerle yeni nesli gelecekle buluşturmak amacıyla `Doğu'nun Kanatları´ programı

düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacak programın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Programın teması olarak belirlenen Fekiye Teyran, Molla Ahmed-i Cezeri ve Ahmed-i Hani'nin eserleri ve bu kişilerden ilham alarak yazılmış eserler, kamuoyuna tanıtılacak.

Toplantıya Vali Münir Karaloğlu'nun yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş ve Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç da katıldı.

Bakan Yardımcısı Demircan, teması Doğu'nun yetiştirdiği ve medeniyeti mayalayan büyük şahsiyetler olan bir program dizisine başlayacaklarını söyledi. Demircan, "Eserlerini Kürtçe yazan bu büyük şahsiyetler, medeniyetimizin ve kültürümüzün önemli 3 değeridir. 'Doğu'nun Kanatları' programımız hem Kürtçe hem Türkçe icra edilecektir. Programımızda hem devlet hem de millet olarak hem Kürtçe hem de Türkçe tebliğler dinleyeceğiz. Kürtçe kitaplar tanıtacağız, Kürtçe film seyredeceğiz, Kürtçe şarkılara eşlik edeceğiz. Normalin ta kendisi olan bu etkinlikler 20 yıl önce maalesef hayaldi. Büyük bir medeni cesaretle ve kararlı adımlarla bugüne geldik. İnşallah daha çok mesafe alacağız" diye konuştu.

'ONLARIN IŞIĞINI YENİDEN İNSANLIKLA BULUŞTURACAĞIZ'

Vali Münir Karaloğlu ise program ile 3 önemli şahsiyeti Diyarbakır'dan insanlığın önemine sunmuş olacaklarını belirterek, Fekiye Teyran, Molla Ahmed-i Cezeri ve Ahmed-i Hani'yi entelektüel, sanatsal ve kültürel etkinliklerle anmış olacaklarını ve onların ışığını yeniden insanlıkla buluşturacaklarını söyledi. Karaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Büyükşehir Belediyesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü'yle ortak yayın protokolü imzalayacağız. Şu ana kadar Kültür ve Turizm Bakanlığımız Kürt klasiklerinden sayılan 6 eserin yayımını gerçekleştirmişti. 3'ünün ortak yayımı zaten yapıldı. Bakanlık ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak Kürtçe ve Türkçe olarak bu eserleri yayınladık. İnşallah imzalayacağımız protokolle beraber hem yayınlanmış olanlar hem de bundan sonra bakanlık ile belediyemizin ortak yayınıyla daha çok insana ulaştırmak üzere inşallah yayımını gerçekleştirmiş olacağız." (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN

2022-04-26 16:35:09



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