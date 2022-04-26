Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu’ndan çocuklara yardım

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla ihtiyaç sahibi çocuklara giyim desteğinde bulunuldu.

Bağlar Belediyesi ekipleri tarafından tespit edilen aileler için bayram öncesi iyilik ve hayır seferberliği başlatıldı. Aralarında yetim ve öksüzlerin de bulunduğu çocuklara kıyafet desteğinde bulunuldu. Belediye tarafından tespit edilen çocuklara belediyenin giyim mağazası tarafından temin edilen kıyafetler Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde bulunan Ek Hizmet Binası’nda düzenlenen etkinlikle ihtiyaç sahiplerine takdim edildi.

Türkiye’nin sosyal ve gönül belediyeciliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki sosyal devlet anlayışı ile öğrendiğini belirten Başkan Beyoğlu, “Allah’a binlerce kez hamd olsun bizler de bunu üç yıldan beri Bağlar’da yerine getiriyoruz. İyilik ve hayır seferberliğine yılın 365 gününde devam ediyoruz. 50 binden fazla insanımıza bu yolla destek olduk. Çocukların mutluluğu dünyanın en güzel duygusudur. Şimdiden tüm çocuklarımızın bayramını en içten duygularımla tebrik ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Aileler ve çocuklar, verilen hediyelerden ötürü Başkan Beyoğlu’na teşekkür ettiği belirtildi.

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