Akustik dinleme ekiplerinden fiziki kaçakların tespiti için gece çalışması

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, fiziki kayıpkaçak ekipleri gece saatlerinde 4’üncü Sanayi Sitesi’nde akustik dinleme cihazlarıyla arıza tespiti yaptı.

DİSKİ ekipleri Kayapınar ilçesi Sultan Sasa Bulvarı’nda yer alan 4’üncü Sanayi Sitesi’nin yönetiminin talebi üzerine akustik dineleme cihazlarıyla çalışma yürüttü. Ekipler, 4’üncü Sanayi Sitesi yerleşkesinde tespit ettikleri fiziki kayıpkaçakların onarımının yapılması için işaret bıraktı.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, gece saatlerinde gerçekleşen çalışmaları yerinde inceledi. Sanayi Sitesi’nde DİSKİ’ye, ait ana sayaç ve abone bağlantısı olarak akıllı sayaçların bulunduğunu ifade eden Tutşi, iki sayaç arasında su tüketim miktarlarında fark oluşunca site yönetiminin başvuru yaptığını belirtti. Tutşi, site içerisinde var olan fiziki kaçakların giderilmesi için zaman kaybetmeden çalışmalara başladıklarını söyledi. Tutşi, “Akustik cihazlarla yapılan dinlemeler birçok avantaj sağlıyor. En önemlisi harita yardımıyla yapılan tespit sayesinde gereksiz kazılar yapılmıyor. Sonuçta yapılan kazıların belirli bir maliyetinin olduğu unutulmamalıdır. Aynı zamanda cihazlarla yapılan tespit sonucu yeraltında bulunan malzemeler de zarar görmüyor. Ayrıca cihazlar beraberinde zaman açısından da önemli avantajlar barındırıyor. Fiziki kaçaklar cihazlar vasıtasıyla dakikalar içinde tespit yapmaya imkan tanıyor” dedi.

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