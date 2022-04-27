Sur’da Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklar temizlendi

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Diyarbakır merkez Sur İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi kentteki mezarlıklarda temizlik çalışması yürüttü.

Sur İlçe Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramını huzurlu bir şekilde geçirmelerini sağlamak için farklı alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Belediyenin temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi’nin talimatlarıyla Ramazan Bayramı arifesinde ve ilk gün vatandaşların, ziyaretlerini rahat bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Çarıklı ve Bağıvar Mezarlıklarında temizlik çalışması başlattı.

Temizlik çalışmasında çok sayıda personel, katılırken, mezarlık aralarında çevreye gelişi güzel atılan evsel atıkları topladı. Mezarlıkların pırıl pırıl temizlendiği çalışmada toplanan atıklar, bertaraf edilmek üzere büyükşehir belediyesi ait çöp aktarma istasyonlarına araçlar aracılığıyla aktarıldı.

Ekipler kentte bayram arifesinde ve öncesinde de çalışmalarına aralıksız sürdüreceği öğrenilirken, vatandaşların çöplerini gelişi güzel atmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

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