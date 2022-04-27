Komşusunu öldüren şüpheli tutuklandı

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da komşusu Fuat Akgök'ü (37) tabancayla vurarak öldüren Berhudar İlbiz (29), tutuklandı.

Olay, 25 Nisan günü öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. Fuat Akgök ile husumetli olduğu komşusu Berhudar İlbiz sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İlbiz, belindeki tabancayı çıkaıp Akgök'e 3 el ateş etti. Fuat Akgök, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fuat Akgök, kurtarılamadı. Akgök'ün cansız bedeni, otopsi için adli tıp morguna götürüldü.

Olayın ardından Fuat Akgöl´ün yakınları, şüphelinin evini taşlayıp, ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayların daha fazla büyümemesi için mahallede önlem aldı.

Oluşturulan özel ekip, Berhudar İlbiz´i saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. İlbiz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-04-27 15:49:56



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