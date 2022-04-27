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Diyarbakır’da yasa dışı bahis operasyonu: 16 gözaltı

İHA

Diyarbakır’da yasa dışı bahis operasyonu: 16 gözaltı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi suçunun önlenmesine yönelik yapılan detaylı çalışmalar neticesinde 18 şüpheli tespit edildi. Çalışmalar neticesinde 25 Nisan tarihinde 24 adrese operasyon yapılarak 16 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlar çerçevesinde şüpheli 1 şahsın askerlik görevinde olduğu, 1 şahsın ise tutuklu olduğu belirlendi.
Operasyonlarda yapılan aramalarda, 20 adet cep telefonu, 17 adet simkart, 1 adet hafıza kartı, 4 adet harddisk, 1 adet laptop ve 1 adet modem ele geçirildiği öğrenildi.
Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerin yarın sabah adliyeye sevk edilecekleri kaydedildi.

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