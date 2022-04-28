Diyarbakır’da ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

DiyarbakırŞanlıurfa Karayolunda ticari taksi ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar ise hurdaya döndü.

Kaza, DiyarbakırŞanlıurfa Karayolu üzerinde bulunan Otogar Köprülü Kavşakta meydana geldi

Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen ticari taksi ve otomobil Otogar Köprülü Kavşağında kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle direksiyon hâkimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü refüjdeki elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada, isimleri henüz öğrenilmeyen 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle karayolunda kısa süreli aksama olurken, kazaya karışan araçlar çekiciyle götürülmesiyle polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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