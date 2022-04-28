Diyarbakır'da 'Yasa dışı' bahis operasyonu: 16 kişi adliyeye çıkartıldı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi suçunun önlenmesine yönelik yapılan detaylı çalışmalar neticesinde 18 şüpheli tespit edildi. Çalışmalar neticesinde 25 Nisan tarihinde 24 adrese operasyon yapılarak 16 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 16 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanması sonrası yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı.

Operasyonlar çerçevesinde şüpheli 1 şahsın askerlik görevinde olduğu, 1 şahsın ise tutuklu olduğu belirlenirken, yapılan aramalarda, 20 adet cep telefonu, 17 adet simkart, 1 adet hafıza kartı, 4 adet harddisk, 1 adet laptop ve 1 adet modem ele geçirildiği öğrenildi.

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