'Yasa dışı' bahis operasyonunda 16 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Burak EMEKSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 24 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 16 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 1´inin askerde, diğerinin ise cezaevinde tutuklu olduğu belirtildi. Adreslerde yapılan aramalarda da 20 cep telefonu, 17 simkart, 1 hafıza kartı, 4 harddisk, 1 laptop ve 1 modem ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Selim KAYA

2022-04-28 10:35:06



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