Kamyon sürücüsü hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde devrilen kum yüklü kamyonunun sürücüsü araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

Edinilen bilgilere göre, DiyarbakırBismil kara yolunda kum yüklü kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atarak devrildi. Hurdaya dönen 72 AAV 289 plakalı kamyon sürücüsü, araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine ola yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde araç sürücüsünün durumunun iyi olduğunu belirledi.

Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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