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Diyarbakır'da 'Koyunlar' çetesine hava destekli operasyon: 35 gözaltı

DHA

Diyarbakır'da 'Koyunlar' çetesine hava destekli operasyon: 35 gözaltı


Burak EMEK/ DİYARBAKIR ,(DHA) DİYARBAKIR'da, haksız kazanç elde etmek amacıyla kasten adam öldürme, yağma, tefecilik, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, kasten yaralama ve tehdit suçlarını işleyen `Koyunlar´ isimli silahlı suç örgütüne 300 polisin katılımıyla hava destekli operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sırasında kaçan suç örgütünün lideri C.K. polis helikopteri tarafından tespit edilerek tarlada yakalanırken, toplamda 35 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 6 ay süren çalışmada, iş adamı kimliğine bürünerek galericilik, arazi, ihale ve inşaat işleri gibi sektörlerde etkili olan ancak haksız kazanç elde etmek amacıyla kasten öldürme, yağma, tefecilik, rüşvet, 6136 Sayılı Kanuna Muhalafeter, ihaleye fesat karıştırma, kasten yaralama ve tehdit suçlarını işleyen `Koyunlar´ isimli silahlı suç örgütü deşifre edildi. Tespit edilen suç örgütü lideri ve şüphelilerin adreslerine 300 polisin katılımıyla hava destekli operasyon gerçekleştirildi. 
POLİS HELİKOPTERİNDEN TARLADA GÖRÜLDÜ, YAKALANDI
Operasyonda suç örgüt lideri C.K. kaçmaya çalışırken polis helikopterinden tarlada tespit edildi. C.K., ekiplerin yönlendirilmesiyle çamura batmış şekilde yakalandı. Örgütün yöneticilerinden biri ise operasyon sırasında evde halının içinde sarılı halde bulundu. Toplamda 35 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda yapılan aramalarda, 29 ruhsatsız tabanca, 7 tüfek, 1086 fişek, çok sayıda çek, senet ve tapu ele geçirildi. Şüphelilerin evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalar devam ediyor. 
Şüphelilerin, Diyarbakır´da yaklaşık bir ay önce halkın yoğun olarak bulunduğu cadde üzerindeki kahvehane saldırısında 1 kişiyi öldürdükleri,  kıymetli arazi satışları için arazi sahiplerini silahla tehdit edip baskı yaptıkları, ayrıca haksız kazanç elde etmek üzere mağdurların Ankara´da sahibi oldukları otele yönelik silahlı saldırı düzenledikleri, değerli arsalarla ilgili yapılan ihalelere fesat karıştırarak ihaleyi alanları tehdit ederek darp ettikleri, kamu kurumlarında yapılan işlerde kamu görevlilerine nüfuz ederek, usulsüz işlemlerin gerçekleşmesi için rüşvet verdikleri tespit edildi.
Şüpheliler emniyete götürülürken, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. (DHA)FOTOĞRAF
 DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2022-04-28 12:45:54

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