Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel, medrese öğrencileriyle bir araya geldi.

DİKO Başkanı Mehmet Yüksel, oda yönetim kurulu üyeleriyle beraber organize ettiği iftar yemeğini, Sur ilçesinde bulunan Seyfülmülk İlim Medresesi’nde eğitim gören öğrencilere verdi. DİKO Başkanı Yüksel, “Babam Şeyh Mehdi'den bu güne kadar aksatmadan, bu iftar yemeğimizi gerçekleştiriyoruz. Babamızın bize kalan bu mirasını devam ettirmek, kuşkusuz bizim için en büyük değerdir ve aynı zamanda bir nimettir. Yemeğimizden arta kalanları da atmıyor ve sokak hayvanlarına veriyoruz. Unutmayalım ki sevinçleri paylaşarak çoğaltıp, kederleri de paylaşarak azaltabiliriz” dedi.

İftar programına, Sivil Toplum Kuruluşlarının yetkilileri, iş insanları, eğitimciler, muhtarlar, sağlıkçılar, esnaf, birçok meslek gruplarının temsilcileri, muhtelif siyasi partilere mensup yöneticiler, medrese öğrencileri, davetliler ve basın yayın kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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