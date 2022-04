Diyarbakır’da bayram boyunca 50 ton tatlı tüketimi bekleniyor

Diyarbakır’da yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde kenttin marka yüzü olan tatlıcılarda hummalı hazırlıklar 3 vardiya şeklinde devam ediyor. Kentte, bayram boyunca 50 ton tatlı tüketimi bekleniyor.

Tescilli burma kadayıfıyla bilinen Diyarbakır’da tatlıcılarda bayram hazırlıkları devam ediyor. Ramazan ayının son günlerinde tatlı imalathanelerine talep yoğunluğu yaşandı. Bayramda, Ramazan ayından çıkan misafirlerine tatlı ikram etmek isteyen vatandaşlar, soluğu tatlı imalathanelerinde alıyor. Bayrama az bir süre kala tatlı imalatçıları, şehir içi ve dışından aldıkları siparişleri yetiştirmek yoğun mesai içine girdi.

Kadayıfçı Sıtkı Usta işletmecisi Mehmet Altunbay, Bayrama hazırlığın son günler olduğunu ve 3 gün boyunca vardiyalı olarak ful çalışacaklarını söyledi. Siparişlere yetişebilmek için mesai yapacaklarını aktaran Altunbay, “Türkiye’nin her yerinde burma kadayıfla ağızları tatlandıracağız. Bayramda bizim ortalama 5 ton tatlı tüketimimiz olacak. Diyarbakır genelinde ise ortalama 50 ton civarı burma kadayıfı tüketimi olacak. Hemen hemen Türkiye’nin her yerine kargo ile ya da otobüs ile gönderiyoruz. Siparişlerimiz web sitesi üzerinden geliyor. Siparişlere yetişmeye çalışıyoruz” dedi.



“Fiyatlara zam yapamadık”

Burma kadayıf çeşitleri olduğunu ifade eden Altunbay, “Fıstıklı ve cevizli daha çok tercih edilen ve daha çok dayanıklı olduğu için. Soğuk baklava yola gitmediği için daha çok şehir içinde tüketiliyor. Normal baklava çeşitlerimiz de var. Şöbiyet, fıstık sarma, ceviz sarma tatlı çeşitlerimiz var. Şu an maliyetine satış yapıyoruz. Ramazan ayı olduğu için fiyatlara zam yapamadık. Şu an da 1 kilo fıstıklı kadayıf 120 lira, cevizli kadayıf 110 liradır. Fıstıklı baklava 130 lira, fıstık sarma ise 180 liradır. Şeker hastaları için hurma şekerinden ürettiğimiz tatlılarımız var. Şeker hastaları gönül rahatlığıyla tüketebilir” şeklinde konuştu.

