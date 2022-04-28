Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, Ramazan boyunca bin 200 aile ile bir araya geldi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Ramazan ayı boyunca bin 200 aile ile bir araya geldi.

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Ramazan ayında mahalle, esnaf ve ev ziyaretlerini gerçekleştirerek bin 200 aile görüştü. Başkan Beyoğlu, ihtiyaç sahiplerinin taleplerini karşılayarak vatandaşlarla gönül köprüsü kurdu. Vatandaşların ayağına gittiklerini belirten Başkan Beyoğlu, “Sıcak ve samimi bir yaklaşımla muhabbet köprüsü kurduk. Gönül isterdi ki, daha fazlasına ulaşalım. Ancak zaman bu kadarına yetti. Bedenimiz yorulsa da vicdanımız huzur buldu. İnsanımızın sevincine vesile olduğumuz için mutlu olduk. Belediyeye yük getirmeden oluşturduğumuz kaynaklarla ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürdük. Biz, vatandaşlarımızla belediye başkanı edasıyla değil, gönül dilini kullanarak diyalog geliştiriyoruz. Belediyenin kaynakları dışında geliştirdiğimiz imkanlarla vatandaşlarımızın sosyal ve temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bunda da oldukça başarılı olduk. Bağlar’da bu Ramazan’da iyilik kazanacak dedik ve öyle de oldu. Rabbim, bu mübarek ayda vesile olduğumuz hayırları kabul etsin. Ramazan Bayramı’nın Bağlar’ımıza, ülkemize ve İslam alemine huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyorum” dedi.

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