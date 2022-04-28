Esnafın park kavgasında ölü sayısı 3'e yükseldi



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde 15 gün önce komşu iki esnaf arasında park yeri nedeniyle çıkan kavgada yaralanan Mehmet Çiftçi (24) de hayatını kaybetti. Çiftçi ile birlikte kavgada ölü sayısı 3´e çıktı.

Olay, 13 Nisan´da DiyarbakırSilvan kara yolu üzerindeki kırsal Karaçalı Mahallesi´nde meydana geldi. Komşu iki esnaf arasında park yeri yüzünden çıkan tartışma, tarafların yakınlarının da katılmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada 4'ü ağır, 7 kişi yaralandı. Yaralılardan Kazım Çiftçi (64) ile Murat Özyılmaz (43) kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Dicle Üniversitesi Hastanesi´nde tedavi gören yaralılardan Mehmet Çiftçi de yaşam mücadelesini kaybetti. Çiftçi'nin cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-04-28 17:51:46



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