'Yasa dışı' bahis operasyonunda 16 şüpheli adliyeye sevk edildi (2)

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9 TUTUKLAMA

Diyarbakır'da, polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)Burak EMEK/ DİYARBAKIR,(DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-04-28 17:52:15



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