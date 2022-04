Hürriyet İlkokulu’nda eTwinning rüzgarı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde dezavantajlı okullardan olan Hürriyet İlkokulunda eTwinning rüzgarı esti.

Dezavantajlı bir bölgede bulunan Hürriyet İlkokulu, son yıllarda yapmış olduğu başarılı projeler ile adından bahsetmeye devam ediyor. Diyarbakır’ın eTwinning School Etiketine sahip okulunda her yıl farklı temalarla uluslararası projeler yapılmakta ve bu sayede öğrenciler müfredat tabanlı, proje tabanlı, teknoloji tabanlı etkinlikler ile kendilerini geliştirme fırsatı bulmakta.

20212022 eğitimöğretim yılında okulun proje ekibi koordinatörü Orhan Kılıç önderliğinde, Sevim Barut ve Fırat Sönmez ile birlikte yürütülen 6 farklı eTwinning projesi ile öğrenciler, yeni ufuklara yelken açtı. Beceri krallığı, color effect, let’s think together, her çocuk değerlidir, suyu kapat dünyayı yaşat, doğru ye sağlıklı kal adlı projelerin çalışmalarının yer aldığı bir sergi ile daha fazla kişiye ulaşması hedeflendi.

Okulda her zaman yeniliklere ve projelere destek olan Okul Müdürü Bilal Şen ile Müdür Yardımcısı Aziz Özkaracadağ, önemli olanın öğrenciye faydalı çalışmaların ve etkinliklerin yapılması olduğunu belirterek, her daim yenilikçi öğretmenlerin yanında yer alacaklarını ifade ettiler.

