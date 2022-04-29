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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Op. Dr. Karatoprak, annelik estetiği hakkında bilgilendirdi

İHA

Op. Dr. Karatoprak, annelik estetiği hakkında bilgilendirdi

Birçok kadın bebek sahibi olmayı isterken gebelik, doğum ve emzirme dönemlerinden sonra vücudunda oluşan deformasyonlar yüzünden ciddi kaygı duyduğunu dile getiren Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mahmut Nuri Karatoprak, anneyi kaygıya sürükleyen bu durumun bazen depresyona dahi yol açabildiğini söyledi. Doğan her çocuğun annenin güzelliğinden bir parça aldığı gibi gebeliğin anneler üzerinde meydana getirdiği deformasyonlar olduğunu dile getiren Dr. Karatoprak, yeni annelere ameliyat konusunda önemli uyarılarda bulundu.
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mahmut Nuri Karatoprak, gebelik sürecinde kadın vücudunda meydana gelebilen deformasyonlar hakkında bilgi verdi. Karatoprak, "Emzirme dönemi sonrası kadınların memelerinde sönme, sarkma, küçülme gibi birtakım deformasyonlarla karşılaşılabiliyor. Bunlara ek olarak gebelik sonrasında vajinal deformasyonlar, kilo alıp vermelere bağlı birtakım sarkmalar da söz konusu olabiliyor" dedi.
Vücutta meydana gelen bu değişimlerin yeni annenin psikolojisini olumsuz etkileyebildiğini dile getiren Op. Dr. Mahmut Nuri Karatoprak, "Yapacağımız ameliyatlarla yeni anne olmuş kadınların vücutlarında yaşadıkları olumsuz etkileri gidererek mental olarak da mutlu bir hale gelmelerini hedefliyoruz" diye konuştu.
Karatoprak, mommy makeover estetiğinin hangi işlemleri kapsadığını da açıkladı. Karatoprak, "Annelik estetiği, doğum sonrasında oluşan deformasyonların düzeltilmesine yönelik yapılan bir işlemdir. Bu işlemin elemanları, liposakşın olarak bilinen yağ alma, abdominoplasti olarak bilinen karın germe, meme dikleştirme, büyütme, asimetri giderilmesi ve bazen küçültme, bazı hastalarda vajinoplasti olarak ele alınmaktadır" şeklinde konuştu.
Op. Dr. Mahmut Nuri Karatoprak, bu ameliyatları emzirmeyi bırakmış ve sağlıklı kadınların yaptırabileceği konusunda da önemli bir uyarıda bulundu. Dr. Karatoprak, "Ameliyatlar ortalama 5 saat sürse de zaman değişkenlik gösterebilir. Hastalar genelde 13 gün hastanede yatırılır. Sonraki bir haftalık süreçte yara bakımı uygulanır. En çok sorulan soruların başında oluşacak izler gelmektedir. Her hastaya uygulanan dikiş işlemi, kullanılan materyaller, sonrasındaki yara bakımı harfiyen aynı olsa da her kişide iz miktarı farklı olabilecektir. İzler karın germe için sezaryen izinin sağına ve soluna uzatılıp iç çamaşırının içinde kalacak şekilde lokalize edilir. Memede ise dikleştirmesiz meme büyütme uygulandıysa eğer meme altında 34 santimetrelik bir iz olacakken, dikleştirmeli olgularda meme başından aşağıya doğru lolipop şeklinde veya ters T yani çapa görüntüsü de olabilecektir. Hastalara ameliyat sonrası 1 ay kadar önerilen korseleri kullanmaları, ağır egzersiz ve aktivitelerden kaçınmaları önerilmektedir" dedi.

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