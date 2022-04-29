Diyarbakır'da normale dönüşle 2 ayda 30 açık kalp ameliyatı yapıldı



Selim KAYANurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, 'pandemi hastanesi' olarak ilan edilen Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'nin normal işleyişine dönmesinin ardından sekteye uğrayan operasyonlar hız kazandı; son 2 ayda 30 açık kalp ameliyatı yapıldı.

Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesi ile birlikte birçok şehirde olduğu gibi Diyarbakır'da da bazı hastaneler, 'pandemi hastanesi' ilan edildi. Pandemi hastanelerinden biri de Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi oldu. Burada yapılması planlanan kalp ameliyatları ise bir süre sekteye uğradı. Vaka sayılarının azalması ile 'pandemi hastanesi' olarak ilan edilen bazı hastaneler de normal işleyişine döndü. Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'nde kalp ameliyatları yeniden yapılmaya başlandı.

'HASTALAR ARTIK İSTANBUL YA DA ANKARA'YA GİTMEYECEK'

Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celal Yavuz, hastanenin 10 yıldır bölgeye hizmet verdiğini hatırlatarak, "Özellikle kardiyovasküler cerrahi alanında gerek travma gerek açık kalp gerek varis konusunda her türlü açık kalp cerrahi müdahaleleri yapılmaktadır. Pandemi dönemi ile birlikte hastanemizde açık kalp ameliyatları biraz sekteye uğrasa da devam etmekteydi. Pandemi sonrasında hastanemizde açık kalp ameliyatları yapılmaktadır. Hastalar artık Ankara'ya ya da İstanbul'a gitmeye gerek duymadan hastanemizde hizmet almaya devam etmektedir. Bu da bölgemiz ve hastanemiz için büyük bir onur ve gurur kaynağıdır. Hastanemizde her türlü açık kalp ameliyatlarının yapılması, bölge insanının büyük kentlere gitmesine ve uğradığı maddi kayıpları önlemekle beraber zaman tasarrufu da sağlıyor" dedi.

DİYARBAKIR'DA TEK 'PANDEMİ HASTANESİ' KALDI

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ da son 2 ay içinde 30 açık kalp ameliyatı yaptıklarını belirterek, "Bugün özellikle kardiyovasküler cerrahi ekibimize yeni bir hocamızın da eklenmesiyle aşağı yukarı 2 aydır başlamış olan ameliyatların sevinci ve kıvancı içerisindeyiz. Bölge insanımız, İstanbul'a veya başka büyük merkezlere gitmeden Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne gelerek bu hizmeti çok daha rahat, keyifli ve konforlu alabilirler" diye konuştu.

Öte yandan Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'nin normal işleyişine dönmesinin ardından kentte sadece Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 1 polikliniğin Covid-19 hastalarına hizmet verdiği belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN

2022-04-29 10:53:00



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