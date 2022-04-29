Siyasetçi Aldudak, Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi: “Savaşın asıl faturası Avrupalılara kesilecek”

Siyasetçi ve iş adamı Battal Aldudak, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı savaşın iki ayı geride bıraktığını ve ’özel askeri operasyon’ şeklinde nitelendirilen savaşta ilgili tüm aktörler açısından yeni bir aşamaya girildiği değerlendirmesinde bulundu.

Askeri ve siyasi boyutta mevcut dengeyi ve algıları değiştiren gelişmeler, bundan sonraki süreçte nasıl bir tablo çıkacağıyla ilgili ipuçları verdiğini söyleyen siyasetçi Aldudak, Ukrayna’da başlayan savaş, mevcut seyriyle Avrupa’nın da artık içinde olduğu, başta Rusya olmak üzere çok daha geniş bir coğrafyayı etkileyecek bir vekalet savaşına doğru yönünü çevirmiş durumda olduğu değerlendirmesinde bulundu. Yeni uluslararası sistemde düne kadar daha çok Orta Doğu ve Asya ağırlıklı ön plana çıkan vekaleten savaşların cephesi Batı’ya ve bu savaşları çıkaran aktörlerin hemen yakın çevrelerinde boy göstermeye başladığını ifade eden Aldudak, “Daha geniş anlamda, ’Yeni Dünya Düzeni’ inşa sürecinde ABDÇin merkezli bir güç mücadelesinin seyrini belirleyecek bu savaşta Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği (AB) ve Rusya’nın hedef alındığı da dikkatlerden kaçmıyor. Nitekim söz konusu savaşta ön plana çıkan en önemli hususlardan biri Rusya’nın saldırgan tutumu kadar, ABD merkezli Batı ve NATO cephesinde yaşananlar. Bir diğer ifadeyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu savaşı haklı gösterme çabaları kadar, Batılı liderlerin ve özellikle de ABD Başkanı Joe Biden’in işgale giden süreçte ortaya koydukları farklı ’söylem’, ’eylem’ bazlı tepkiler dikkati çekiyor. Adeta bir işgale davetiye çıkaran bu duruşun da çok iyi irdelenmesi gerekiyor” dedi.

Brüksel’deki son NATO zirvesinin de bunu destekler niteliğinde olduğunu aktaran Aldudak, “NATO savaşı sürdürme kararı almıştı. Biden, NATO zirvesinde liderlere ayar vermekle yetinmedi Brüksel’deki Avrupa Birliği liderler zirvesine de katılarak hakimiyetini gösterme çabasındaydı. Diğer yandan artık savaşın, bir ABD, Rusya savaşı olduğu daha da görünür oluyor. Başından beri, Zelenski’nin askeri karargahlarının Pentagon kurmayları tarafından yönetildiği söyleniyordu, bu artık daha da görünür oldu. Putin’in, bir iki gün içinde Ukrayna’ya hakim olacağı hesabı çökmüşken, ABD bunu fırsata çevirme çabasında. Fillerin tepişmesinde olan masum sivil halka oluyor. Putin’i kuşatma, Rusya ekonomisini hepten çökertme çabası hızından bir şey kaybetmeden devam ediyor. Ukrayna halklarının ölümü, Ukrayna’nın yerle bir olması emperyalistleri üzmüyor. Aksine onlar Ukrayna üzerinden girdikleri savaşta hakimiyet kavgasını son mermisine kadar sürdürme çabasında. Bu karşılıklı tırmanış da fillerin tepişmesi gibi bir olayla karşı karşıyayız aslında. Biden yönetimi, Putin’in boğazına çöktükçe çöküyor. ABD, Ukrayna halklarının akan kanı üzerinden eline geçirdiği bu fırsatı sonuna kadar kullanma ve dünyaya yeni bir ayar verme çabasında hız alıyor. Çin bile, etkisiz duruma getirilmiş görünüyor” diye konuştu.



“Savaşın asıl faturası Avrupalılara kesilecek”

Rusya’nın işgal ettiği toprakları genişletme çabasından vazgeçmediğini dile getiren Aldudak, “Putin, Karadeniz kıyılarına ulaşmak, kukla bir yönetim kurup öyle çıkma hesabındayken, ABD ise Ukrayna sopasıyla savaş üzerinden AB’yi hizaya getirme, dünyaya ayar vermenin derdinde. Rusya’nın yanında yer alan Çin’in, ABD’nin son hamleleriyle birlikte geri adım attığı görülüyor. Uyarılmış Çin’in etkisizleştirilmesinde mesafe alındığı da söylenebilir. Çin yönetimi her ne kadar Rusya’yı kınamıyor olsa da ’başka ülke topraklarına saldırı ve işgale karşıyız’ şeklinde açıklamalar yaparak, en azından şimdilik ABD’yi rahatlatmış görünüyor” şeklinde konuştu.

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