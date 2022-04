MHP İl Başkanı Kayaalp, “Diyarbakır MHP’yi bağırana bastı”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğinde partililere hitap eden MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp, “Diyarbakır MHP’yi bağrına basmıştır. MHP olarak Diyarbakır’da girmediğimiz ev, sorunlarını dinleyeceğimiz vatandaş kalmayacaktır” dedi.

MHP Diyarbakır İl Başkanlığı, Ramazan ayı münasebetiyle Bağlar ilçesinde 2 bin kişiyi iftar yemeği programı düzenledi. Bağlar ilçesinde bulunan bir düğün salonunda verilen iftar yemeğine MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, AK Partili Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, şehit ile gazi aileleri, çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddia ederek 3 yıla yakındır HDP il bina önümde evlat nöbetinde olan aileler, STK'lar, dernekler, muhtarlar, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kentte yaptıkları çalışmalar hakkında partilileri bilgilendiren Cihan Kayaalp, “Bu görüntülerden de anlaşılacağı üzere Diyarbakırlılar Milliyetçi Hareket Partisini bağrına basmıştır. Artık kabul etmiştir. Bunu bütün Diyarbakırlılar artık net bir şekilde görüyor. Tabii bu bütün arkadaşlarımızın çabasıyla gerçekleşti. On binlerce eve girdik, on binlerce insana yardımcı olduk. Sorunları ve sıkıntıları ile ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık ve halen devam ediyor. Kurduğumuz komisyonlarımız var. Her meslek dalında, her meslek alanında oradaki sıkıntıları yaşayan vatandaşlarımıza yardımcı olan, komisyonlarımız var. Bu komisyonlarımız sürekli aktif olarak çalışmakta ve kendi alanlarında sürekli ziyaretlerde bulunmakta. Bu Ramazan ayında yaklaşık on beş bin eve gerek yardım kolisi, gerek market kartı birimlerimizce kurulan komisyonlarımızca götürülüp teslim edildi. İnsanları dinleyerek, dertleri, sıkıntıları çözmeye çalıştık" dedi.



“Milliyetçi Hareket Partisi'ne gelen herkes kalben geliyor”

Diyarbakır halkının Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu şehir için bir şeyler yapabileceğini, bir şeyler yapmaya çalıştığına inandığını ifade eden Kayaalp, “Diyarbakırlı hemşehrilerimiz, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Diyarbakır'daki varlığını artık tamamen benimsedi. En küçük etkinliğimiz bile vatandaşlardan ilgi görüyor. En küçük etkinliğimiz miting havasında geçiyor. Binlerce insan bir araya geliyor. En küçük bir çalışma bir toplu faaliyetimizde ciddi bir çağrı yapmamamıza rağmen binlerce insan bir araya geliyor. Diyarbakır'da Milliyetçi Hareket Partisi'ne gelen herkes emin olun kalben geliyor. Emin olun samimiyetle geliyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nden kendileri açısından bir beklentileri yok. Diyarbakır açısından beklentileri var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Diyarbakır için bir şeyler yapabileceğini, bir şeyler yapmaya çalıştığına inanıyor artık insanlar. Bundan dolayıdır bu kitlesel faaliyetler. evet bir iftar programıydı, binlerce insan bir araya geldi. Bunun için de yüzlerce muhtar, STK'larımız, şehit ailelerimiz, HDP önündeki evlat nöbeti tutan aileler ve her kesimden insanlar vardı. Dolayısıyla bunu artık Diyarbakırlı verdiği mesaj nettir. MHP'yi bağrına basmıştır. Bu faaliyetlerimiz artarak devam edecektir. Girmediğimiz ev kalmayacaktır. Ziyaret etmediğimiz hemşehrimiz kalmayacaktır. Allah'ın izniyle faaliyetlerimiz hızlı bir biçimde artarak devam edecektir” diye konuştu.

