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Diyarbakır'da minibüs devrildi: 11 yaralı

DHA

Diyarbakır'da minibüs devrildi: 11 yaralı


Burak EMEKİhsan YILMAZ/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIRSilvan karayolunda, minibüsün devrilmesi sonucu 4´ü ağır 11 kişi yaralandı. 
Kaza, akşam saatlerinde DiyarbakırSilvan karayolunun 33´üncü kilometresinde bulunan kırsal Alabal köyü civarında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen bir minibüs, kent merkezine doğru seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yan yatan minibüse yoldan geçen sürücüler yardım etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara müdahale etti. 4´ü ağır 11 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yan yatan minibüs, jandarma ekiplerinin çalışması sonrasında bölgeye çağrılan çekiciyle kaldırıldı. 
Jandarmanın araştırmasının devam ettiği kazada yaralanan 4´ü ağır 11 yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEKİhsan YILMAZ
2022-04-29 20:15:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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