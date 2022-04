‘Mavi Liste’ OSB için projelerini açıkladı: “Üreten, kalkınan ve markalaşan bir Diyarbakır için adayız”

14 Mayıs’ta yapılacak Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Yönetimi’ne ‘Mavi Liste’yle gireceklerini açıklayan bir grup iş insanı, hedeflerini ve projelerini açıkladı.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen toplantıya Mavi Liste’de yer alan Müteşebbis Heyeti Yönetimi, GGC Başkanı Mehmet Mücahit Ceylan ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Fidan, Müteşebbis Heyeti Yönetimi için 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere ‘Mavi Liste’ olarak aday olduklarını ifade ederek, Diyarbakır OSB’de yatırımı bulunan tüm sanayicilere ve kente hayırlı olmasını dileyerek, görev yaptığı 20182022 yılları arasında OSB’de hayata geçirdikleri projeleri anlattı.



“OSB’yi sahiplenmek için değil, sahiplerine hizmet etmek için buradayız”

Fidan, “Diyarbakır OSB olarak üzerimizdeki emanetin ve sorumluluğun farkındayız. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar, açık, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile hareket ettik. Diyarbakır OSB olarak bugüne kadar yapmış olduğumuz hizmetleri bundan sonra daha da iyi yapacağımızı belirtmek istiyorum. Birlik ve beraberlik içinde OSB’mizi çok daha iyi yerlere getireceğiz. Bu amaçla Bizler, OSB’yi sahiplenmek için değil, sahiplerine hizmet etmek için buradayız vizyonunu taşıyan ve Diyarbakır’a gönül vermiş sanayiciler olarak, ‘Mavi Liste’ adı altında seçime gireceğimizi kamuoyuna duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.



“Pandemiye rağmen üretimde hız kesmedik”

Ülkelerin kalkınmasında sanayileşmenin önemine dikkat çeken Fidan, şöyle devam etti:

“Bildiğiniz üzere ülkelerin kalkınmasında sanayinin önemi büyüktür. Günümüzde artık sanayiden kasıt sadece üretim, verimlilik ve karlılık değil; beklenen ise çevre, eğitim, bölgesel kalkınma, adil bölüşüm, kültür gibi konularda çağın gerektirdiği yenilik ve değişimlere ayak uydurmaktır. 20202021 yılında birçok ülke pandemi sebebiyle ekonomik ve sosyal anlamda sarsıldı. Pandeminin getirdiği koşullar nedeniyle ekonomi başta olmak üzere birçok alanda hepimiz için zor bir süreç oldu. Fakat yaşanan ilk şokun ardından başarılı bir toparlanma grafiği çizdik. Pandemiye rağmen Organize Sanayi Bölgemizde yatırım talepleri hız kesmedi, üretimimiz hiç durmadı. Diyarbakır OSB olarak pandemi döneminde son 26 yılın en yüksek enerji tüketimi rakamına ulaştık. Artık bunu net bir şekilde görüyoruz ki; pandeminin hastalık ile ilgili etkileri bitse bile, dünya yeni bir iktisadi düzeni, yepyeni kuralları uygulamanın eşiğinde. Dolayısıyla bizler, gelişimin ve büyümenin yeni modellerini yani, yeni dünya düzeninin iş geliştirme modellerini takip etmek durumundayız. Her zorlu dönemde olduğu gibi bu süreçte de, iş insanları olarak bizler, ülkemizin ve bölgemizin toparlanma sürecine katkı sağlamak üzere yeni yatırımlara ve ticaret potansiyelimizi artırmaya odaklanmak durumundayız. Burada, önemli bulduğumuz bir noktaya değinmek istiyorum. Kendi kendine yetmek. Yani dışa bağımlılığımızı minimize etmek. Dolayısıyla bu yeni durum bize kendi başımızın çaresine bakmamız gerektiğini gösterdi. Bizler, yeni dünya düzeninin kendine münhasır olan koşullarına ayak uydurmak zorundayız. Bunlardan en önemlisi de yatırımların doğru kanalize edilmesidir.”



"4 yılda istihdam iki katına çıktı"

916 hektarlık bir alanda yer alan Diyarbakır OSB’nin 403 parselden oluştuğunu anlatan Fidan, Mayıs 2018Nisan 2022 tarihleri arasında yatırımcı sayısının yüzde 37 oranında arttığını, 6 bin 500 olan istihdam sayısının da 13 bine yükseldiğini ifade ederek, “31 yıllık geçmişi bulunan Diyarbakır OSB’miz, günün koşullarına göre her yıl bir adım öteye gitmiştir. Mayıs 2018 Nisan 2022 tarihleri arasında yatırımcı sayımız toplamda yüzde 37 oranında artış göstermiştir. Bugün OSB’miz, yatırım süreci devam eden projeler ile birlikte 386 fabrika ve yeni yatırımın yer aldığı 4 Etaplı Sanayi merkezine dönüşmüştür. Proje aşamasındaki firmalar dahil edildiğinde doluluk oranımız yüzde 85’tir. Yapılan yeni tahsisler sonucunda OSB’mize taahhüt edilen yatırım büyüklüğü 2 milyar 550 milyon TL’dir. Mayıs 2018 yılında 6 bin 500 olan istihdam sayımız ş uan 13 bin civarındadır. Taahhüt edilen yatırımların tamamlanması ile birlikte istihdam sayımızın 22 bin civarında olmasını bekliyoruz” dedi.

OSB’den son 3 yılda 155 milyon liralık yatırım yapıldığını aktaran Fidan, “Son 3 yılda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın sağladığı Hibe ve Kredi Destekleri ile OSB’mizde tamamlanan ve devam eden yatırımlarla birlikte yaklaşık 155 milyon TL’lik alt yapı yatırımı gerçekleştirdik. OSB’nin ekip ve ekipman sayısını arttırdık. OSB’mizin güvenliği için yapılan hizmet alımıyla; 22 personel ve 1 gezici aracın güvenlik hizmeti sunmasını sağladık. 6 kilometre çevre ve güvenlik duvarı yaptık. Her biri 550 metre olan 12 adet sondaj çalışmasını yaptık. Arıtma tesisi yatırımını OSB’mize kazandırdık. Peyzaj ve çevre düzenleme faaliyetlerini gerçekleştirdik. Tüm etaplarda elektrik alt yapısını iyileştirdik. 1. ve 2. etabın 26 yıllık elektrik hatlarının tamamen revize edilip yer altına alınması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız koordinasyonunda Dünya Bankası ile görüşmeler yapıp 70 milyon TL’lik yatırımın ön onayını aldık. 4 ay önce temelini attığımız Konferans Salonu 2022 yılı içinde sanayicilerimizin kullanımına sunulacaktır. Organize Sanayi Bölgemizin gelişimine yönelik atılan bu adımlarla sanayicilerimizin yeni yatırımlar yapmalarını sağladık. Bu yatırımlarla beraber Diyarbakır ili; sanayi alanında gelişerek daha fazla istihdam, ihracat ve katma değer oluşturma yolunda ilerlemektedir. Kentimiz, yatırımcılar için bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Bu vesile ile burada siz değerli basın mensupları ile güzel bir haberi paylaşmak isterim; yatırımcılardan gelen yoğun yer talepleri nedeniyle yapmış olduğumuz girişimler sonucunda 254 hektar alanda beşinci genişleme alanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından onaylandı. Şu an yer seçim çalışmaları başlamış olup, en kısa zamanda alt yapı çalışmalarına başlanması planlanmaktadır” diye konuştu.



“Bölgemizin gündemi artık yatırımdır, istihdamdır”

Diyarbakır OSB’nin Türkiye’nin model organize sanayi bölgesi olma yolunda olduğunun altını çizen Fidan, “Geçmişle kıyasladığımızda Diyarbakır OSB bugün birçok alanda gerçekleştirdiği önemli projelerle Türkiye’nin model organize sanayi bölgesi olma yolundadır. Mavi Liste olarak ana hedefimiz tüm sanayicilerimizin üretim faaliyetlerinin kesintisiz hale gelmesini sağlamaktır. Mavi Liste olarak rotamız; yatırım, üretim, istihdam ve ihracata kilitlenmiş durumdadır. Üreten, değer katan ve istihdam oluşturan tüm girişimcilerin yanında olmaya devam edeceğiz. Şunu unutmamamız gerekiyor ki; bugünün yatırımı, yarının üretimi, istihdamı ve ihracatı olacaktır. Mavi Liste olarak geçmişte Ortadoğu’nun önemli ticaret merkezlerinden biri olan kentimizin, sanayileşmede de söz ve pay sahibi olması arzusu içerisindeyiz. Deneyimlerimiz ışığında; sanayicilere sunduğumuz hizmet kalitesini arttırmak, yaşadığımız çevreye değer katacak daha fazla projeye imza atmak, sanayinin dönüşümüne katkı sağlamayı sürdürmek, yaşanacak sorunların giderilmesinde her zaman yaptığımız gibi kolaylaştırıcı rol üstlenmeye devam etmek ve etkin iletişim ile yaratacağımız farklılıklarla Diyarbakır OSB’mizin üretim ve ihracatını en üst düzeye çıkartmaktır. Bizim çabamız bireysel girişim meselesi değil, tamamen bir memleket meselesidir, memleket aşkıdır ve en önemlisi sanayi aşkıdır. Bizim için her fabrika bir kaledir. Mavi Liste olarak hazırladığımız stratejik yol haritamız kapsamında önümüzde kısa dönemde yapmamız gereken ciddi işlerin olduğunun farkındayız. Almaya talip olduğumuz ağır sorumluluklarımızın bilincindeyiz” şeklinde konuştu.



“Seçimlerin tek bir kazananı olacaktır, Diyarbakır'ımızdır”

“Seçimlerin Tek Bir Kazananı olacaktır, Diyarbakır'ımızdır. Üreten Diyarbakır’da; hep birlikte üretmek ve büyümek için tüm yatırımcılarımızı Mavi Listeyi desteklemeye davet ediyoruz” diyen Mustafa Fidan, basın açıklamasından sonra Mavi Liste’de yer alan Müteşebbis Heyeti için aday olan isimleri şöyle açıkladı: “Mustafa Fidan, Ramazan Şimşek, Felat Gökdemir, Yüksel Kaya, Kamuran Azizoğlu, Yunus Yıldız, Mehmet Kaya, Abdulmuttalib Cengiz. Şahin Yalçın, Kerim Güneş, İbrahim Şimşek, İbrahim Ekincioğlu, Adem Çelik, M.Remzi Kaymak, Çetin Azad Yaşar, Ramazan Azun, Adnan Özdemir, Bedrettin Budak.”

